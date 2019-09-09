2019-09-09T13:38:07+03:00
Спорт

Серьезная заявка на сезон: рязанка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка!

Спортсменка представила свои программы на контрольном прокате в Москве
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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В новом сезоне в произвольной программе фигуристка предстанет в образе Дейенерис. Кадр с видео Первого канала.В новом сезоне в произвольной программе фигуристка предстанет в образе Дейенерис. Кадр с видео Первого канала.
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В минувшие выходные, 7 и 8 сентября, в Москве на льду малой спортивной арены «Лужники» состоялся контрольный прокат по фигурному катанию. Лучшие спортсменки страны продемонстрировали свои программы на сезон 2019/2020. Состав участниц поистине звездный: олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, серебряный призер олимпийских игр-2018 Евгения Медведева, чемпионка мира- 2015 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, бронзовый призер зимней Универсиады-2019 Станислава Константинова, победительница чемпионата России-2019 Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата России-2019 Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019) рязанка Александра Трусова. В следующий раз такой контингент можно будет увидеть разве что на чемпионате России.

Перед прокатами фигуристок разделили на 2 группы, как на соревнованиях. Делается это для удобства зрителей и персонала, который подготавливает лед. В обоих случаях, в субботу и воскресенье, Саша выступала во второй половине.

Музыка, под которую Трусова должна была представить свои выступления, до последнего держалась в секрете и стала известна только когда спортсменка вышла на лед. Итак, в сезоне 2019/20 фигуристка будет кататься под композиции «Пер Гюнт» Эдварда Грига в короткой программе и под «Ночного короля» Рамина Джавади – в произвольной.

Что касается сложности выступления, короткая программа Александры мало отличается по сложности от прошлогодней. В своем прокате вчерашняя юниорка продемонстрировала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Разве что кантилевер стал ниже – теперь спортсменка, отклонившись назад, касается льда руками. Свои знаменитые четверные прыжки Саша не исполняла, так как они согласно правилам Международного союза конькобежцев в короткой программе запрещены.

А вот в произвольной 15-летняя фигуристка показала все, на что способна. Рязанка не зря носит прозвище «девочка-джампер» – ее программа сложна, как никогда: четверные лутц и тулуп отдельно, четверной тулуп в каскаде с тройным, каскады тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и на закуску тройной флип. Зал аплодировал стоя.

Кантилевер в исполнении Александры Трусовой. Кадр с видео Первого канала.

Кантилевер в исполнении Александры Трусовой. Кадр с видео Первого канала.

Вот такая серьезная заявка от спортсменки на грядущий, теперь уже взрослый сезон. Саша осталась довольна своими выступлениями, о чем сказала в экспресс-интервью после прокатов. Она пообещала усердно трудиться над выполнением элементов и постепенно усложнять контент своей программы. И отметила, что ей нравится выступать на публике, нравится атмосфера соревнований. По душе ей и музыка, которую фигуристка выбирала вместе с тренерами.

Сезон для Саши начнется в Братиславе на мемориале Ондрея Непелы, который пройдет в конце сентября. Также спортсменка заявлена на соревнования Skate Canada, Кубок Японии, Кубок Ростелеком и на Гран-при России.

Справка «КП»

Предсезонный контрольный прокат – тренировка, максимально приближенная к соревнованиям: фигуристы по очереди демонстрируют свои программы перед зрителями, но оценок от судей не получают. Для России подобные выступления стали традицией. Это прекрасная возможность увидеть в одно время в одном месте сильнейших фигуристов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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