2019-09-02T10:44:44+03:00
Спорт

Рязанка Александра Трусова пожелала всей стране доброго утра на Первом канале

Фигуристка вместе со своими коллегами рассказала, как проводит межсезонье, как ухаживает за волосами и какой у нее любимый предмет в школе [видео]
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Фото: Первый канал.Фото: Первый канал.
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2 сентября Первый канал показал сюжет с участием фигуристок из сборной России. В их числе была и рязанская спортсменка Александра Трусова.

В телепередаче «Доброе утро» ученицы Этери Тутберидзе рассказали, что много тренируются перед контрольным прокатом, активно отдыхают и какие костюмы шьют к новому сезону. Отдельно рязанка рассказала и об уходе за своими волосами. По словам спортсменки, длина волос которой составляет почти 1 метр, она ни разу не стриглась коротко, и лишь раз в год подравнивает концы.

Девушки, а все они школьницы, с легкой грустью отметили, что лето закончилось, и пора возвращаться к учебе. Назвали они и свои любимые предметы. У Саши это математика. В конце передачи спортсменки пожелали зрителям всей страны доброго утра на разных языках (Саша сделала это на русском), а всем учащимся – хорошего учебного года и успешной сдачи экзаменов.

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Александра Трусова пожелала стране доброго утра.Рязанская фигуристка побывала в программе "Доброе утро!" на Первом канале

ИСТОЧНИК KP.RU

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