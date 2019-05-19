2019-05-19T12:25:05+03:00
Спорт

Рязанку Александру Трусову признали лучшей молодой спортсменкой Европы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров стала первой россиянкой, кому вручили эту награду
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала звание лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта сезона 2018-2019 годов. Награду спортсменке присудила коллегия Европейских олимпийских комитетов в субботу, 18 мая, на 40-м семинаре в Вене.

Вместе с титулом победительнице вручили €15000 призовых для тренировочных и образовательных целей. Помимо Трусовой, на награду претендовали австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, сноубордистка из Германии Анника Софи Морган, шорт-трекисты Петра Руснакова (Словакия) и Аттила Талабос (Венгрия).

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров стала первой россиянкой, получившей столь высокое звание. Так, в 2014 году на титул претендовала другая российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, но в итоге заняла лишь пятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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