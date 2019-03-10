Рязанка Александра Трусова стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию

В субботу, 9 марта, в столице Хорватии завершился чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. 24 спортсменки соревновались за право зваться лучшей из лучших, однако главное сражение проходило между двумя ученицами Этери Тутберидзе – рязанкой Александрой Трусовой и москвичкой Анной Щербаковой. Они же – единственные среди девушек, кто прыгает четверные прыжки.

Днем ранее Трусова откатала короткую программу без единой помарки, но при прочих равных уступила всего 0,37 балла в технике исполнения своей «коллеге по цеху», занявшей промежуточное первое место. Все должна была решить вторая часть соревнования.

Стоп-кадр из телетрансляции: момент выступления Александры Трусовой

На произвольную программу Саша заявила аж три четверных прыжка, но удались ей всего два – после первого спортсменка упала. Все остальные элементы «русская ракета» выполнила чисто.

Стоп-кадр из телетрансляции: фигура из выступления Александры Трусовой

Досадное падение не помешало ей взойти на высшую ступень пьедестала. Продемонстрировав лучшую технику исполнения, рязанка получила от судей 150,4 балла, что в сумме с результатом короткой программы дало 222,89 в итоговом протоколе. Опередив занявшую второе место Щербакову на 2,95 пункта, Александра Трусова второй раз подряд стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров. Поздравляем!

ПОДИУМ

1. Александра Трусова 222,89 (Россия)

2. Анна Щербакова 219,94 (Россия)

3. Тинг Суэй 194,41 (США)