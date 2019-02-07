Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова: Я тренирую четверной флип. Надо попробовать вставить его в программу

Во время ее произвольных программ я дышу через раз. Кажется, что еще никто не катался так красиво, упоенно и самоотверженно. Кажется, что еще никто не прыгал выше. Кажется, что эта солнечная девочка даже не понимает, что, каждый раз выходя на лед, творит историю фигурного катания. Большей любви к спорту, большей преданности делу всей ее маленькой жизни найти в ком-либо другом сложно.

Моя сегодняшняя собеседница - двукратная победительница первенства России среди юниоров, действующая чемпионка мира среди юниоров, первая исполнительница четверных тулупа и лутца Александра Трусова.

14-летнюю девочку из Рязани сегодня знают во всем мире. В арсенале ее прыжков, помимо всех тройных, четверной тулуп, четверной лутц, четверной сальхов! За твердость характера, недетское мужество и неумение останавливаться на достигнутом ее прозвали «Русской ракетой».

В начале февраля, на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров Саша взорвала мир новым рекордом. Неудачно откатав короткую программу, она смогла собраться и совершила невозможное днем позже в произвольной. За выступление под арию Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент», в котором Александра безукоризненно исполнила два четверных тулупа и каскад, судьи поставили рекордные в мировом фигурном катании 164,44 балла. Это больше официального ныне действующего мирового рекорда Алины Загитовой, поставленного 28 сентября 2018 года. Напомним, олимпийская чемпионка Пхенчхана получила 158,50 балла. И даже больше абсолютного исторического мирового рекорда - на чемпионате мира 2017 года Евгения Медведева получила 160,46 балла за произвольную программу.

Увы, Сашин рекорд официально засчитан не будет, потому что Международный союз конькобежцев не фиксирует рекордные цифры на национальных первенствах. Однако Трусова заняла 1 место и отобралась на чемпионат мира среди юниоров.

Саша Трусова: Для того чтобы в чем-то быть лучше других, надо это делать больше других.

«Я хотела бы всегда выступать за Россию»

Мы встретились с Сашей после ее возвращения из Перми. С нашего последнего разговора прошел год и четыре месяца, и в жизни спортсменки за это время многое изменилось: пройдены очередные старты, взяты новые вершины, обозначены следующие задачи. Внешне Саша почти не изменилась, такая же хрупкая девочка с лучистыми глазами, только взгляд, кажется, стал более задумчивым. Со своей верной спутницей собачкой Тиной они объехали полмира, но каждое возвращение в родную Рязань для нее долгожданное событие.

- Саша, поздравляю тебя с новой победой! Сейчас, когда прошло немного времени, можешь оценить свое выступление?

- Я, безусловно, рада победе на первенстве России среди юниоров. Потому что это очень важный старт, это отборочный на чемпионат мира. После короткой программы я была расстроена, потому что допустила падение. Сложно сказать, что расстроило больше: 7 место или сам факт падения. Но потом постаралась забыть об этом. Я очень довольна, что у меня получилось настроиться и показать чистый прокат произвольной программы.

Очень помогала поддержка болельщиков. Я каждый раз об это говорю после стартов, но это потому что действительно каждый раз меня такая поддержка очень впечатляет. Увезла из Перми очень теплые чувства к людям, которых там видела.

- Когда ты выступаешь, то всегда объявляют: «Александра Трусова, Москва». Но ведь ты из Рязани. Не хотелось бы, чтобы спутником твоего звездного имени, твоих успехов был родной город?

- На многих соревнованиях, в том числе международных, говорят, что я родом из Рязани. Рязань - мой родной и любимый город. Но в Москву я переехала в 9 лет, и спортивных разрядов тогда не имела. Тренировалась и выполняла разряды я именно в Москве. И сейчас тренируюсь и учусь московской школе в «Самбо 70». Для меня, как и для всех спортсменов, здесь созданы очень хорошие условия, направленные на хороший результат. Поэтому я не вижу ничего особенного в том, что меня представляют «Александра Трусова, Москва». Это факт: я живу и тренируюсь в Москве и вхожу в состав сборной по фигурному катанию на коньках города Москвы.

- А что вообще для тебя соперничество? С кем ты в большей степени соревнуешься – с другими спортсменами или с собой минуту назад? На чемпионате России тебе до первого места не хватило 0,06 балла. Как думаешь, соперница оказалась сильнее или ты уступила?

- Для меня очень важна конкуренция, это стимулирует и дает мотивацию работать дальше. На соревнованиях дело обстоит иначе: я должна чисто откатать то, что катала на тренировке. Поэтому соревнуюсь я всегда только сама с собой. И поэтому нет никакой разницы, сколько баллов не хватило до победы. На чемпионате России я допустила ошибку и проиграла сама себе. А второе место на ЧР – это, я думаю, хороший результат.

- Что сказали тебе родители и тренер после объявления результатов чемпионата России?

- А что могут сказать тренеры? У них с учениками всегда очень конструктивный разговор. Мы вместе анализируем допущенные ошибки. Родители же меня просто любят. Я для них всегда лучше всех.

- К чьему мнению ты всегда прислушиваешься?

- Конечно, я прислушиваюсь к мнению моих тренеров, учителей, врачей, а особенно важно для меня мнение моих близких и родных людей, которые всегда рядом.

За произвольную программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, в которой Александра безукоризненно исполнила два четверных тулупа и каскад, судьи поставили рекордные в мировом фигурном катании 164,44 балла.

- Какие отношения у тебя с другими спортсменками? Нашла ли ты среди них себе подруг?

- Я стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми. Что касается друзей, то их не очень много. У меня есть старшая двоюродная сестра Валерия, ей 19 лет, старший двоюродный брат Кирилл, ему 18 лет и двоюродный брат Илья, он мой ровесник . Это люди, с которыми я могу посоветоваться, поболтать обо всем. Мне с ними интересно, и я точно знаю, что всегда могу на них положиться. Это точно мои друзья. Еще у меня есть младшие братья. Они еще маленькие, и я их просто очень люблю. Из спортсменов могу выделить Александру Астафьеву. Мы с ней редко встречаемся в свободное от спорта время, чаще всего на соревнованиях. Но каждый раз нам просто и весело общаться. Наверное, это потому, что она тоже Саша.

- С тобой сейчас многие хотят подружиться – и мальчики, и девочки. Ты знаешь, как понять, интересна ли им дружба девочки Саши или успешной спортсменки Трусовой?

- Заводить новые знакомства у меня получается нечасто из-за тренировок и учебы. А люди, которые меня окружают, либо не менее известны, чем я, либо им все равно, насколько я известна. Поэтому мне в этом плане проще.

- Быть не такой, как все, - это дар, который дается свыше, или это результат кропотливого труда? Что в твоем случае более верно?

- Быть не такой, как все? Вы имеете в виду быть лучше других?

- Именно это.

- Я думаю так: для того чтобы в чем-то быть лучше других, надо это делать больше других.

- Ты уже тренируешь четверной флип или риттбергер?

- Да, я уже тренирую четверной флип, а вот риттбергер пока нет.

- Когда собираешься включить его в программу выступлений?

- О том, чтобы вставить его в программу, еще не думала. Надо пробовать. Впереди важные старты. Сейчас каждая ошибка дорого стоит.

- Ты уже побывала во многих странах? Какие-то запали в душу?

- Мне понравилась Австралия с ее необыкновенными животными. В Канаде очень красивая природа. В Японии и Армении мне покорили, прежде всего, люди. Они особенные. В Японии обожают фигурное катание, и эта любовь чувствуется во всем. В Армении люди очень общительные, открытые, готовые помочь даже незнакомому человеку. В этих странах мне было спокойно и комфортно. А вообще я очень люблю путешествовать. Мне нравится бывать в новых местах. Каждая страна по-своему интересна.

- Если тебя пригласят переехать в другую страну и выступать за нее, что ты скажешь?

- Выступать за Россию - это большая честь. Я хотела бы всегда выступать за Россию.

- Как думаешь, важен ли для современных подростков патриотизм?

- Патриотизм - это когда интересы Родины ты ставишь выше своих интересов. Я думаю, что он нужен он всем: как подросткам, так и взрослым. Мы же все граждане своей страны.

- Какие у тебя планы на 2019 год?

- Тренироваться и учиться! В ближайших планах серьезная подготовка к чемпионату Мира. У нас есть месяц - будем работать.

За неумение останавливаться на достигнутом, твердый характер и железную волю Сашу в мире прозвали «Русской ракетой».

«Если мнение наше и тренера не совпадают, мы занимаем неконфликтную позицию»

Саша – безусловно, необычный ребенок. Она уже одарена талантом от природы, но ей этого недостаточно. Каждый день своей жизни девочка работает над собой и старается улучшить собственный результат. Но поднялась бы она так высоко, если бы ни ее верные помощники и главные болельщики – мама и папа? Родители спортсменов вызывают такое же уважение и почет, как и сами спортсмены, ведь все мы понимаем, каких усилий и жертв стоили им победы ребенка. На нашу встречу с Сашей приехал ее папа Вячеслав Трусов. По признанию девочки, поддержка и полезные советы отца (Вячеслав сам долгое время занимался спортом – Прим. ред.) очень помогали ей в начале пути, и сейчас она всегда старается прислушиваться к его словам.

- Быть родителями спортсменки, которую все в один голос называют уникальной, это гордость, а может, и ответственность? Или она по-прежнему для вас просто Саша?

- Конечно, это гордость! И не только для меня, но и для всей семьи, для бабушек и дедушек, братьев и сестер, а также и для наших друзей, которых особенно много в Рязани. Но для меня как отца Саша навсегда останется маленькой девочкой, которая очень любит папу и иногда этим пользуется (улыбается). Что касается ответственности, то она такая же, как и у других родителей. Мы просто хотим, чтобы наш ребенок был трудолюбивым, целеустремленным, способным добиваться любых высот и при этом оставаться добрым, отзывчивым и общительным.

- Сегодня, когда Саша стала звездой, вы готовы исполнять любые ее желания? Или есть рамки, через которые нельзя переступать?

- Любой родитель должен баловать своих детей. Это нормально и не зависит от того, знаменит ваш ребенок или нет. Но и определенные рамки мы также должны соблюдать.

- Вообще с приходом известности Саша как-то изменилась по отношению к своим друзьям, близким? Как вы учите ее отличать искренность от корыстной лести?

- Тяжелее всего в этой ситуации самой Саше. Она еще мала и не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы разбираться в каких-то вопросах социального характера. Но с близкими и друзьями она осталась такой же открытой и жизнерадостной, и мы, как родители, конечно, постоянно пытаемся ей подсказать, как себя вести и что делать в определенных сложных обстоятельствах.

- Не ревнуют ли другие ваши дети к славе Саши?

- Саша - старший ребенок в семье, и поэтому братья пока малы для ревности, зависти и вообще для понимания какой-то особенности Саши. Отношения между ними такие же, как и во всех семьях. Средний брат уже тренируется – занимается дзюдо, как и Саша, в «Самбо-70». Конечно, он гордится своей сестрой и часто рассказывает о том, что она чемпионка мира среди юниоров.

- Вы обсуждаете с тренерами Саши ее успехи, будущее?

- Мы занимались у многих тренеров, и все они абсолютно разные в вопросах контакта с родителями. Некоторые много общались с нами, некоторые не приемлют вмешательство родителей. Я считаю, что в этом вопросе сложно сказать, кто прав. Но все тренеры, которые участвовали в подготовке Саши, внесли свой вклад в ее успех, всегда много работали с ней и с пониманием относились, когда мы уходили к другим тренерам, чтобы еще больше прогрессировать. Но Саша - еще маленький несовершеннолетний ребенок, и поэтому на данном этапе родители обязаны заботиться о будущем своего ребенка. И если наше видение не совпадает с линией тренера, то мы пытаемся занять неконфликтную позицию. Поэтому всем тренерам, которые потратили свои силы и время на подготовку Саши, мы очень благодарны.

- Если вам было дано еще раз пройти тот же путь с Сашей, вы бы прошли его так же или где-то поступили бы иначе?

- Это был выбор и желание Саши - стать спортсменкой именно высокого уровня, быть лучше всех. Мы никогда не заставляли ее, и поэтому, повторись такая ситуация, мы просто сделали бы снова все от нас зависящее, чтобы мечты ребенка сбылись.

P.S.

Уже в марте Александра Трусова поедет в Загреб на чемпионат мира среди юниоров подтверждать свой титул. И держать кулачки за эту маленькую девочку с несгибаемой железной волей будет вся страна. Желаем Саше чистейших прокатов и новых рекордов!

Выходи на лед и просто сделай то, что умеешь! Победы тебе, чемпионка!

Медаль за первое место в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров - для Саши путевка на чемпионат мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я иногда спорю с родителями, но… все-таки слушаюсь»

Для многих подростков Саша является кумиром и примером для подражания. Когда я готовилась к интервью, меня попросили задать ей несколько вопросов. Итак, детский блиц от поклонников:

- Если ты - звезда фигурного катания, нужно ли слушаться старших? Часто ли ты споришь?

- Я не звезда, а обычный 14-летний подросток. И да, я иногда спорю с родителями, но… все-таки слушаюсь.

- Ты - обладательница очень красивых длинных волос. Есть ли у тебя какое-то секретное средство, которое помогает делать их ухоженными и здоровыми?

- Спасибо! Но никого секрета у меня нет. Просто подбираю шампунь и бальзам, подходящие для моих волос.

- В детских сказках создано много образов прекрасных девушек. На какую героиню ты бы хотела быть похожа?

- Наверное, на «Рапунцель». Она отважная, добрая и красивая.

- Какой самый запоминающийся подарок ты получила на Новый год?

- Какой-то один подарок выбрать не могу. Дед Мороз меня всегда балует и странным образом угадывает мои желания.