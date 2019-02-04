Рязанка Александра Трусова произвела фурор на чемпионате России среди юниоров

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-04T11:32:30+03:00

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В минувшее воскресенье, 3 февраля, завершился чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Настоящий фурор на турнире произвела Александра Трусова. Спортсменка, напомним, начала заниматься фигурным катанием в Рязани, позже ее семья перебралась в столицу.

На состязаниях в Перми Александра неудачно выступила в короткой программе, по итогам которой она заняла шестую строчку. Однако в произвольной программе фигуристка обошла всех: за выступление под арию Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент» Александра получила рекордные в мировом фигурном катании 164,44 балла, заняв в итоге 1 место.

К сожалению, этот мировой рекорд официально засчитан не будет. Подробный материал Евгения Несына о прошедшем чемпионате читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU