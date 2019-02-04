Рязанка Александра Трусова произвела фурор на чемпионате России среди юниоров
В минувшее воскресенье, 3 февраля, завершился чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Настоящий фурор на турнире произвела Александра Трусова. Спортсменка, напомним, начала заниматься фигурным катанием в Рязани, позже ее семья перебралась в столицу.
На состязаниях в Перми Александра неудачно выступила в короткой программе, по итогам которой она заняла шестую строчку. Однако в произвольной программе фигуристка обошла всех: за выступление под арию Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент» Александра получила рекордные в мировом фигурном катании 164,44 балла, заняв в итоге 1 место.
К сожалению, этот мировой рекорд официально засчитан не будет. Подробный материал Евгения Несына о прошедшем чемпионате читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU