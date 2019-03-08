2019-03-08T20:15:49+03:00
Спорт

Рязанка Александра Трусова борется за звание чемпионки мира по фигурному катанию

Совсем скоро станет известно, отстоит ли «русская ракета» этот титул
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Фото: кадр телетрансляции, «1 канал».Фото: кадр телетрансляции, «1 канал».
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В эти праздничные выходные в Загребе (Хорватия) проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. В женском одиночном катании Россию представляют три спортсменки, две из которых являются фаворитками турнира. Одна из них – действующая чемпионка мира и двукратный победитель первенства России среди юниоров – уроженка Рязани Александра Трусова.

8 марта, в Международный женский день фигуристки-одиночницы демонстрировали короткие программы. 46 девушек боролись за право выйти во вторую часть соревнований, куда проходят только 24, – произвольную программу. Саше предстояло выйти на лед последней.

Трусова, получившая от болельщиков прозвище «русская ракета», выступила чисто и получила от судей 72,49 балла, уступив ничтожные 0,37 лидеру короткой программы Анне Щербаковой (72,86). Еще одна россиянка Ксения Синицына заняла предварительное 4 место (66,52).

Сможет ли Саша отстоять свой титул, станет известно завтра, 9 марта. Напомним, год назад в столице Болгарии рязанка выиграла чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию, поразив судей и зрителей сложнейшей произвольной программой. Удивить своим выступлением спортсменка планирует и в этот раз – по слухам, в произвольной программе у нее запланированы три четверных (!) прыжка.

О работе над собой, соперничестве с другими и том, каково это – быть мировой рекордсменкой, читайте в нашем интервью.

Зрители встречали и провожали спортсменку бурными аплодисментами. Фото: кадр телетрансляции, «1 канал».

Зрители встречали и провожали спортсменку бурными аплодисментами. Фото: кадр телетрансляции, «1 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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