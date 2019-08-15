В субботу центр Рязани перекроют для форума древних городов

В ближайшую субботу, 17 августа, в Рязани пройдет торжественное закрытие II Международного форума древних городов. В числе мероприятий и «Шествие Древних Городов», намеченное на семь вечера.

Шествовать они, разумеется, будут по центру Рязани, потому с 18.00 до 20.00 здесь перекроют движение. По информации горадминистрации, это части улиц Циолковского, Ленина, Николодворянской и Лево-Лыбедской.

Общественный транспорт на это время поменяет свои маршруты.

Троллейбусы:

– № 5 (наружный) будет следовать от конечной «ул. Строителей» по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по ул. Дзержинского, Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно по ул. Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

– № 5 (внутренний) следует по направлению «ул. Строителей» - «ул. Дзержинского» – «ул. Строителей»;

– № 6 следует по маршруту № 12 «Рязцветмет – пам. Полетаеву»;

– №№ 3 и 8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Горького, Новой ул., на остальных участках по своему маршруту;

– № 10 от конечной «ул. Крупской» следует до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;

– № 13 во время проведения мероприятий работать не будет.

Муниципальные автобусы:

– № 1 следует от конечной «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по ул. Дзержинского, Первомайскому проспекту, через пл. Победы, по ул. Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и ул. Дзержинского;

– №№ 4, 17 и 20 в прямом и обратном направлении между остановками «ул. Циолковского» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

– №№ 8 и 12 в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по Новой ул., далее по своим маршрутам;

– №№ 11, 13 и 18 следуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно;

– № 7 в прямом и обратном направлении между остановками «Завод Теплоприбор» и «Дом художника» следует по ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своему маршруту;

– №№ 16, 21 и 23 в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

– № 22 следуют от конечной «Доширак» до остановки «Кальное» по своему маршруту, далее по ул. Касимовское шоссе до остановки «Мясокомбинат» и обратно;

– №14 следует по кольцевому маршруту от конечной «ул. Разина» по ул. Трудовая, Куйбышевскому шоссе, ул. Циолковского, ул. Горького, ул. Есенина, Спортивной ул., ул. Халтурина, ул. Разина, без заезда к ТЦ «Круиз».

Коммерческие маршруты:

– №№ 31, 77 и 98 в прямом и обратном направлении между остановками «ул. Циолковского» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

– №№ 34, 57, 68, 73 и 88 в прямом и обратном направлении между остановками «Музыкальный театр» и «Дом художника» следуют по ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

– №№ 32, 33, 85 и 96 в прямом и обратном направлении следуют по пути объезда по ул. Горького, далее по своим маршрутам;

– №№ 47 и 53 в прямом и обратном направлении между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, пл. Мичурина, ул. Маяковского, на остальных участках по своим маршрутам;

– №№ 65, 66, 75 и 99 следуют от остановки «пл. Свободы» по ул. Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной ул., в обратном направлении по тем же улицам;

– № 62 в прямом и обратном направлении между остановками «пл. Свободы» и «завод САМ» следует по ул. Грибоедова, Касимовское шоссе, Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, на остальных участках по своему маршруту;

– № 95 следует в прямом и обратном направлении по ул. Кальная, Касимовскому шоссе, Новой ул., ул. Горького, ул. Есенина, далее по своему маршруту.

Движение транспорта будут открывать по мере прохождения колонн участников шествия.

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