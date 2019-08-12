Перед отменой одной из ярмарок выходного дня рязанцы скупили 10 тонн мяса

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-12T16:36:10+03:00

Мед, кстати, тоже идет на ура, хоть и пугали, что его не будет

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В минувшую субботу, 10 августа, в Рязани традиционно работали 4 ярмарки выходного дня. Напомним, неделей ранее из-за Дня города отменили самую популярную из них – на площади Театральной.

На этот раз рязанцы, видимо, наверстывали упущенное и закупались впрок. Горожане смели: 10 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, более 14 тонн молока и молочных продуктов, 6,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 100 кг живой рыбы, 900 кг меда и продуктов пчеловодства. Кроме этого с прилавков исчезли 3,5 тонны картофеля, почти 1,5 тонны овощей и 700 кг яблок.

Напоминаем, что в ближайшую субботу ярмарку на площади Театральной снова отменят – 17 августа здесь состоится кузнечный фестиваль.

В Торговом городке в субботу традиционного рынка тоже не будет. Вместо прилавков с зеленью и арбузами горожан ждет открытый лекторий и фестиваль урбанистики.

Об отмене торговли позже пока не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU