2019-08-13T16:51:30+03:00
Звезды

Марафон масок: два дня в центре Рязани будут идти огромные шоу уличных театров

Нон-стоп представления продлятся 9 и 6 часов. Полная ПРОГРАММА четырехдневного форума
Мария БЛИНОВА
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Опубликована программа II Международного форума древних городов, который пройдет в облцентре с 14 по 18 августа. К нам в гости приедут делегации из 32 стран мира – в общей сложности это группы из 52 древних городов, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В этом году основная тема форума – «Театр», а в его программе культурные, деловые и образовательные мероприятия. В том числе конференции, выставки, мастер-классы, лекции, и, конечно, спектакли и театральные перформансы.

Торжественная церемония пройдет 14 августа около цирка (начало в 20.30). Сами же спектакли будут идти со среды по воскресенье включительно. Причем труппы театров-гостей рязанские артисты пустят на свои площадки, сами же тем временем будут давать представления на улице.

А дважды горожан ждет настоящий марафон: в пятницу и субботу на Лыбедском бульваре пройдут шоу уличных театров – 16 числа оно продлится с 13.00 до 23.00, а 17 августа – с полудня до шести вечера.

Полная программа делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» – здесь (документ word).

Полная программа II Международного форума древних городов – здесь (документ word).

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Сайт II Международного форума древних городов

ИСТОЧНИК KP.RU

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