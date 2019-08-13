Марафон масок: два дня в центре Рязани будут идти огромные шоу уличных театров

Опубликована программа II Международного форума древних городов, который пройдет в облцентре с 14 по 18 августа. К нам в гости приедут делегации из 32 стран мира – в общей сложности это группы из 52 древних городов, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В этом году основная тема форума – «Театр», а в его программе культурные, деловые и образовательные мероприятия. В том числе конференции, выставки, мастер-классы, лекции, и, конечно, спектакли и театральные перформансы.

Торжественная церемония пройдет 14 августа около цирка (начало в 20.30). Сами же спектакли будут идти со среды по воскресенье включительно. Причем труппы театров-гостей рязанские артисты пустят на свои площадки, сами же тем временем будут давать представления на улице.

А дважды горожан ждет настоящий марафон: в пятницу и субботу на Лыбедском бульваре пройдут шоу уличных театров – 16 числа оно продлится с 13.00 до 23.00, а 17 августа – с полудня до шести вечера.

Полная программа делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» – здесь (документ word).

Полная программа II Международного форума древних городов – здесь (документ word).

.

Сайт II Международного форума древних городов