В Рязани на форуме древних городов выступит дуэт «АИГЕЛ»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-07T17:14:38+03:00

Их первый концерт в нашем городе состоится в «Торговом городке» - в рамках проекта «Школа»

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17 и 18 августа в рамках II Международного форума древних городов будет работать образовательный проект «Школа». В течение двух дней в специально установленном в «Торговом городке» шатре лучшие специалисты по урбанистике, культуре и планированию общественных пространств прочитают свои лекции о настоящем и будущем наших городов.

По словам куратора площадки Никиты Астахова, программу лекций опубликуют в ближайшие дни, а вот о том, чей концерт завершит работу «Школы», известно уже сегодня. Участие в мероприятии подтвердил дуэт «АИГЕЛ», объединивший казанскую поэтессу и певицу Айгель Гайсину и питерского электронщика Илью Барамия (Елочные Игрушки, 2h Company, СБПЧ).

«АИГЕЛ» прославились в 2017 году, выпустив дебютный альбом «1190». Главной темой пластинки стала тема тюрьмы и жестокости государственной машины. Прошлогодний релиз «Музыка» лишь закрепил успех, позволив дуэту достигнуть новых высот. В 2019 году планируется выход очередного альбома - «Эдем».

Выступление «АИГЕЛ» состоится в «Торговом городке» 18 августа, о времени организаторы сообщат позднее. Записаться на лекции можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU