В Рязани на форуме древних городов выступит дуэт «АИГЕЛ»
17 и 18 августа в рамках II Международного форума древних городов будет работать образовательный проект «Школа». В течение двух дней в специально установленном в «Торговом городке» шатре лучшие специалисты по урбанистике, культуре и планированию общественных пространств прочитают свои лекции о настоящем и будущем наших городов.
По словам куратора площадки Никиты Астахова, программу лекций опубликуют в ближайшие дни, а вот о том, чей концерт завершит работу «Школы», известно уже сегодня. Участие в мероприятии подтвердил дуэт «АИГЕЛ», объединивший казанскую поэтессу и певицу Айгель Гайсину и питерского электронщика Илью Барамия (Елочные Игрушки, 2h Company, СБПЧ).
«АИГЕЛ» прославились в 2017 году, выпустив дебютный альбом «1190». Главной темой пластинки стала тема тюрьмы и жестокости государственной машины. Прошлогодний релиз «Музыка» лишь закрепил успех, позволив дуэту достигнуть новых высот. В 2019 году планируется выход очередного альбома - «Эдем».
Выступление «АИГЕЛ» состоится в «Торговом городке» 18 августа, о времени организаторы сообщат позднее. Записаться на лекции можно на сайте проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU