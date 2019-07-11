Бархатный убийца зубов распространяется вместе с развитием цивилизации

К зубному врачу большинство людей идет, когда уже невмоготу: «А вдруг само пройдет, зачем тратить время и деньги?» Однако пародонтит, к сожалению, добровольно не исчезает никогда. Зато ваши зубы изза него – канут в Лету запросто. Причем часто до конца оставаясь… здоровыми.

Чтобы понять, изза чего появляется это заболевание, как лучше с ним бороться и почему нужно это делать, мы обратились к стоматологутерапевтупародонтологу рязанской клиники «Эстетика» Евгении Васиной.

Будьте бдительны!

– Когда откусываю кусок от яблока, вижу, что на нем остается кровь. Но ничего не болит, осматриваю рот – все в порядке, никакого воспаления нет, – так говорит идеальный пациент Евгении Александровны, пришедший просто на осмотр.

Идеальный – потому что не стал затягивать, запускать болезнь, а сразу обратился к врачу: кровотечение первый признак пародонтита. Доктор в таком случае избавит от проблемы буквально за один прием. Это, повторимся, в идеале.

На практике примеры часто куда запущеннее: с дискомфортом, зудом и болью. Чтобы их предупредить, мы должны понимать, что это за зверь такой – пародонтит.

На языке медиков десна – это пародонт, отсюда и названия ряда ее заболеваний. При кажущейся монолитности на самом деле десна очень сложный и чуткий орган. Это не жесткий фундамент, в котором наши зубы сидят как в бетоне. Это их «гибкая» основа, которая работает и как система амортизация – зубики двигаются, в том числе при жевании, просто мы этого не замечаем.

Система крайне сложная: со всех сторон зубы к десне как канатами крепят… специальные волокна. Это своего рода пластичная арматура. При необходимости волокна напрягаются или ослабляют натяжение – поэтому и кажется, что зуб вбит намертво. Да он там прыгает, будь здоров! Но – в строго ограниченном пространстве и под чутким контролем.

Твердое – не значит опасное

Однако современный образ жизни, вернее наше питание, ослабляет эту систему. Что мы едим? Сосиски, рыхлый хлеб, вареные овощи – основа нашего рациона это в первую очередь мягкие продукты. А волокнам десны, как и мышцам, для тонуса нужна нагрузка. Ее же почти не осталось.

– При ослаблении десны она становится рыхлой, менее плотно прилегает к зубу и начинает сползать. Зуб в итоге оголяется, становится очень подвижным и выпадает. Одновременно, изза слабого прилегания десны, между ней и зубом образуется кармашек – в него попадают остатки пищи, и наступает рай для микробов, – объяснила пародонтолог рязанской клиники.

Дальше ослабление десны только усугубляется: микробы питаются ее же тканью, переваривая которую оставляют в этом кармашке продукты разложения. Последние сами начинают разъедать ткань. Все это вкупе приводит к агрессивному воспалению, то есть пародонтиту.

Чистить до последнего микроба

Единственный способ избавиться от него – тотальная чистка зубов. С помощью щетки или ополаскивателя, к сожалению, не сделаешь ничего: это сравни косметическому ремонту дома, у которого уже поплыла стена.

Вычищать микробы нужно отовсюду, в первую очередь – из тех самых кармашков между зубами и десной. И глубже: микробную пленку необходимо снять и с поверхности корня зуба, иначе воспаление начнется заново.

Процедура безболезненна, сейчас ее проводят лазером, в том числе системы «Вектор». Специалисты клиники «Эстетика», куда мы обратились, в Рязани ее начали применять первыми.

– К пародонтиту может привести любой зазор, в котором скапливаются микробы. Плохой прикус, например. Необходимо устранить все эти недостатки, иначе болезнь вернется. Но первая задача доктора – вычистить все лишнее, включая образовавшиеся камни, и провести лечение, которое поможет десне восстановиться, – говорит Евгения Александровна. – Когда ткань вернется в нормальное состояние, снова вплотную начнет прилегать к зубу, проблема исчезнет – микробам просто негде будет размножаться.

Дальше дело за вами: следите за гигиеной и будьте чутки к сигналам организма. Десна, конечно, система очень крепкая, и она нуждается в вашем внимании.

КСТАТИ

Пародонтит запросто сделает проблему там, где ее не было. Например, вы поставили хорошую пломбу, и долго она вас не беспокоила никак. В случае развития пародонтита вы о ней вспомните: при воспаленной десне на месте пломбы стремительно развивается кариес.

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