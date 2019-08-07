Зуб за зуб: потеря одного ведет к утрате других – что с этим делать?

Пломба, коронка, мост или имплант – современные варианты спасения рта от потерь. У каждого из них своя история и технология, но есть и общая черта: в последние пару десятилетий все они выполнили качественный рывок. В итоге сегодняшний пациент может обеспечить себе несравнимо лучшее лечение, чем, к примеру, его бабушка и даже мама. Вопрос в том, что именно применить в каждом конкретном случае.

За ответом мы обратились к врачу-ортопеду стоматологической клиники «Эстетика» Максиму Корсакову. Ответ стоматолога потянул на расширенную лекцию в медуниверситете, на основе которой мы сделали шпаргалку для тех, кому нужно быстро узнать: что, когда и почему применяют нынешние доктора.

НЕНАПРАСНАЯ ТОЧНОСТЬ

Пломба – первый шаг в починке зуба, в котором образовалась дырка. Если этого достаточно и хватает на долгие годы – прекрасно. Но если пустота в зубе расширяется, провоцируя еще и болезни, решать проблему нужно уже более жестким способом. В прямом смысле.

Жесткость, вернее крепость, даст керамика, из которой делают «большую пломбу», точнее керамическую вкладку, которая накрепко сцепляется с зубом и его уже не покидает. Достигают этого максимальным прилеганием искусственного материала к природному: доктор делает слепок, а уже по нему техник изготавливает вкладку. Дальше все слепляют композитными цементами, которые действуют на ионном уровне – еще и поэтому нужно сверхплотное прилегание.

Если же от зуба остался корень и лишь небольшая часть над десной, ставим коронку. В этом случае в качестве стержня используют штифт, крепящийся к еще живому корню, а уже затем идет работа с керамикой – по принципу, описанному выше.

ЗАМЕНА НЕИЗБЕЖНА

Но эти способы для тех зубов, что еще живы: пусть в полуразрушенном виде, но они есть, и их стоит сохранить как можно дольше. Когда это уже бессмысленно, или зуба нет вовсе, помогут мосты и импланты.

Мостовидные протезы крепят к зубам, соседним с пустотой. Кстати, есть люди, которые считают, что эту конструкцию можно сделать и большой протяженности – и ошибаются! Вся нагрузка ложится на здоровые опорные зубы, или если с ней переборщить – они попросту сломаются. Им-то за что?

К слову, даже если нагрузка будет нормальной, зубы-опоры могут заболеть и сами по себе, и чтобы их пролечить, мост придется снимать.

Без нагрузки на другие зубы и с максимальным приближением к природной схеме работают лишь импланты. Они делаются дольше, чем мост и, мягко говоря, дороже. Но и сроки службы этих двух способов – не сравнить.

Откуда дороговизна? Сам имплант – это аналог корня, то есть стержень. Значит, он должен быть крайне прочным, потому делают их из титана. Но эта составляющая, как ни удивительно, в цене далеко не главная. Основная причина – сложность системы. Недавно мы писали о пародонте, то есть десне, и особенностях ее строения и жизни. Это целая планета! Что уж говорить о самом зубе.

Соответственно, создавая его искусственный дубль, производители вкладывают массу времени и средств – и чем их больше, тем дороже изделие. Качество проверки на выходе, кстати, тоже влияет на стоимость: ряд фирм исследуют готовые партии даже на рентгене, и что чуть не так – бракуют.

И это отнюдь не излишество: каким бы крепким ни был материал, при жевании его ждут самые разнообразные нагрузки, и искусственный зубик должен быть к ним готов.

А человек, лишившийся даже одного зуба, должен быть готов к тому, что это приведет к проблемам с другими.

– Организм считает, что этот промежуток надо закрыть. В итоге другие зубы начинают выдвигаться, наклоняться, а это приводит к тому, что их приходится либо лечить, либо даже удалять, – говорит Максим Корсаков. – Процесс этот идет по-разному: у кого-то изменения будут заметны через несколько лет, у кого-то – гораздо раньше.

Но мы-то теперь об этом знаем! Так что будем к столь своеобразной перестраховке организма готовы – мы предупреждены, а значит, вооружены.

КСТАТИ

Беда зубов современного человека – сахар. В отличие от наших предков, причем совсем недавних, этот продукт стал повседневным. Бактериям для полного счастья больше ничего и не надо. Потому чистка зубов сегодня даже важнее, чем еще полвека назад.

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