Рязанец, хотевший сжечь себя в Москве, мог нарушить рельеф охранной зоны

26 июня у здания Министерства строительства России в Москве 31-летний житель Рязанской области Абдусалам Залбегов, облившись бензином, требовал встречи с министром Владимиром Якушевым. В противном случае мужчина обещал себя поджечь. К рязанцу вышел замминистра Юрий Гордеев – после короткого разговора Залбегова задержали спецслужбы. Выяснилось, что таким образом он требовал снять запрет на строительство его дома, наложенный в связи с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.

САЖАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Абдусалам Залбегов родился и вырос в Рязанской области, жил в селе Костино Рыбновского района. Четыре года назад мужчина женился и сразу стал выбивать землю для постройки дома.

– В итоге он участок получил в селе Пощупово, землю ему дали в аренду, – рассказывает супруга мужчины Хапизат Шамхалова. – Вот муж и возмущался, за что я должен платить каждый год по 50 тысяч рублей, если не могу ни продать ее, ни строиться. Потом ему сказали, что там можно что-нибудь посеять.

По словам Хапизат, сам участок неровный, находится возле реки. Три недели назад он позвал тракториста и стал равнять его. Тут же начались возмущения со стороны местных жителей.

– Мне люди стали звонить, которые живут выше него, – говорит глава Пощуповского сельского поселения Геннадий Коробков. – Они боялись, что из-за этих работ у них все поползет и забор обрушится. Вот вы приехайте (так и сказал – Ред.) на место и посмотрите, он не все успел разровнять, но частично, конечно, сделал. А так я не знаю, можно ландшафт изменять там или нет.

Залбегов оббил все пороги кабинетов районных чиновников, чтобы все-таки получить разрешение на строительство, но получал отказы. За неделю до того, как глава Рыбновского района Владимир Зюба ушел в отставку, Абдусалам вновь явился к нему.

– Зюба ему сказал, что разрешает делать на земле все, что тот пожелает, – продолжает Хапизат Шамхалова. – Как раз вышли все чиновники, секретари – и глава района перед ними так и сказал, мол, если кто будет возмущаться, пусть обращаются к нему. После этих слов муж выровнял участок. А потом уже глава Пощуповского сельского поселения звонил мужу, возмущался, угрожал телевидением. Муж ему сказал: я ничего строить сейчас не собираюсь, я хочу что-нибудь посеять. Дальше я не знаю, что у них там произошло. Единственное, что муж сказал: если здесь не удастся решить вопрос, то в Москве пойдет с министром разговаривать. Видимо, он продумал все и решил сделать.

– Он приходил, и мы ему объяснили, что строить дом на этом участке пока нельзя, – рассказывает бывший глава Рыбновского района Владимир Зюба. – Когда будет регламент введен, тогда, возможно, и разрешат. Потом он спросил, можно ли там что-нибудь посадить. Я ему и сказал: «Сажай, что хочешь, деревья или чего душа пожелает». Более того, ему все подробно объяснили, и когда он брал землю в аренду: сажать – сажай, но строиться пока нельзя.

РАЗБИРАТЬСЯ КОНКРЕТНО

– Говорят, что этот мужчина не обращался за разрешением на строительство дома, – говорит председатель Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Петруцкий. – По этому случаю очень много вопросов. Он должен был предоставить проект дома. Что за дом? Когда он обращался? Кто ему конкретно отказал? Это все нужно проверить. Кроме того, нужно смотреть, попадает ли земля в зону охраняемого ландшафта. Где она находится? Повторюсь, с этим человеком нужно разбираться конкретно. Дело в том, что эту землю стали раздавать в 90-х годах, когда началась приватизация. Даже тогда ее раздавали строго. У тебя должна была быть выписка из похозяйственной книги. Но ему, так понимаю, дали как многодетному

– Но у него земля со статусом «индивидуальное жилищное строительство»...

– ИЖЛ – это не означает, что участок не находится в зонах охраняемого ландшафта. Можно что угодно написать. Они и пишут для «пчеловодства», «хреноводства» и так далее. Тут еще есть момент, в Постановлении №62 говорится, что запрещено повреждение форм рельефа, распашка и разрушение берегов. Если он начал менять рельеф – это уже нарушение. Да тем более на берегу Оки. Можно сажать, вагончик поставить на колесах. Если строение не связано с землей, то это не является капитальным строением.

Сейчас Абдусалама ждут дома жена и трое детей. Чем закончится вся эта история, пока не понятно, но как бы там ни было, рязанец привлек внимание к существующей проблеме.

– На самом деле – это бы крик отчаяния, – сказал Залбегов в видеообращении из психиатрической клиники. – Всем людям, которые поддержали меня, большое спасибо. Я не только для себя это сделал. У нас многие построили дома, а теперь их заставляют сносить. Мы оббили уже все пороги. На местах никто ничего не решает. Пора стучаться выше и доказать, что мы больше не собираемся ждать...

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Рыбновского района:

– В администрацию Пощуповского сельского поселения обращений за разрешением на строительство дома, жалоб или заявлений со стороны Залбегова не поступало. В общественную приемную, а также отдел по работе с обращениями граждан правительства Рязанской области он не обращался.

В июне 2018 года Залбегов арендовал земельный участок площадью 2000 кв. метров до 24 июня 2038 года для ведения личного подсобного хозяйства. Строительство на указанном земельном участке не велось.

7 июня 2019 года Залбегов обратился на личном приеме к главе администрации Рыбновского района с вопросом строительства дома в селе Пощупово. Во время личного приема ему сообщили о приостановке выдачи разрешительной градостроительной документации на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» в соответствии с письмом Минкультуры РФ.

По данным государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, данный земельный участок расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательного места «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина».

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