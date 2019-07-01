Рязанца, угрожавшего самосожжением у здания Минстроя, признали психически больным

1 Июль 19:51 2019-07-02T00:18:26+03:00

Сейчас Абдусалам Залбегов находится в одной из московских клиник, но лекарства принимать отказывается

Изменить размер текста: A A

Жителя Рязанской области Абдусалама Залбегова признали психически нездоровым. Об этом «КП-Рязань» сообщила его супруга.

- Сегодня суд признал моего мужа психически больным, и отправил его на лечение, - рассказывает Хапизат Шамхалова. – Я не знаю, какой диагноз, мне врач не сказала. Но удалось с мужем по телефону пообщаться. Он не жалуется, говорит, что обращаются с ним нормально. Его не оштрафовали за этот случай с бензином, но вот - оставили на лечение.

По словам женщины, сейчас ее супругу приносят таблетки, но он их не пьет – выбрасывает. Говорит, не знает, что это за лекарства, поэтому пить не будет.

- Его мама разговаривала с врачами, они сказали ей, что у Абдусалама перепады настроения, и нужно понаблюдать за ним. Сколько продлится лечение – неизвестно. Будут смотреть по его состоянию, - сообщила Хапизат.

Напомним, 26 июня житель Рязанской области Абдусалам Залбегов облил себя бензином у здания Министерства строительства РФ. Мужчина требовал, чтобы к нему вышел глава ведомства Владимир Якушев. Таким образом, 32-летний Абдусалам Залбегов хотел выразить протест против запрета на строительство дома в охранной зоне «Есенинской Руси» в Рыбновском районе.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец, угрожавший самосожжением в Москве, объяснил свой поступок

Житель Рыбновского района требовал от Минстроя отменить запрет на строительство его дома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU