2019-06-29T11:45:49+03:00
Общество

Рязанец, угрожавший самосожжением в Москве, объяснил свой поступок

Житель Рыбновского района требовал от Минстроя отменить запрет на строительство его дома
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Рыбновского района Абдусалам Залбегов, который 26 июня облил себя бензином в столице перед зданием Минстроя РФ, находится в психиатрической больнице – его проверяют на вменяемость. Об этом сообщили рыбновские журналисты, опубликовав его обращение.

Залбегов рассказал, что угрожал самосожжением от отчаяния, опасаясь, что его заставят снести собственный дом, выстроенный в достопримечательном месте «Есенинская Русь». После того, как заместитель министра пообещал приехать в Рязанскую область и выслушать жителей, рязанец перестал выступать с угрозами и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области от ветра упала водонапорная башня
Вещи и фото рассказывают про встречи рязанцев с белыми медведями
На Большом выпускном в Рязани рэпер Feduk исполнил все свои хиты
В Рязани ремонтируют ливневую канализацию
В пятницу в Рязани танцевали, не обращая внимание на дождь
Рязанская сеть аптек «Спрэй» продана
За гибель младенца от «лечения молитвами» наказали чиновников администрации Рязани
На публичных слушаниях обсудят изменения границ Рязани и Рязанского района
Власти Захаровского района пользуются недрами незаконно
Рязань ждет дождливый уикенд
«СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявил акцию: готовые «однушки» по низким ценам только 2 дня
Создатели федеральной финансовой пирамиды вкладывались в рязанский бизнес
«Мармакс» рассказал об атмосфере в парковом квартале «Голландия»
На место главы администрации Рязани пророчат Владимира Луканцова
В Рязани в печь закинули 125 килограммов наркотиков
Долгожданное голубое топливо появилось в рязанской высотке
Генпрокуратура РФ: рязанские министры необоснованно увеличили себе зарплату
После массового отключения газа в рязанском райцентре прокуратура начала проверку
Стала известна причина выемки документов на рязанском молкомбинате «Амка»
В Рязанской области грузовик столкнулся с Volkswagen Polo
В Рязанской области полпред президента провел совещание по нацпроектам
Под Касимовом животные вязнут в разлившемся по земле битуме
Шесть рязанских детей попали в больницы после ДТП на мототехнике