Рязанец, угрожавший самосожжением в Москве, объяснил свой поступок
Житель Рыбновского района требовал от Минстроя отменить запрет на строительство его дома
Изменить размер текста:
Житель Рыбновского района Абдусалам Залбегов, который 26 июня облил себя бензином в столице перед зданием Минстроя РФ, находится в психиатрической больнице – его проверяют на вменяемость. Об этом сообщили рыбновские журналисты, опубликовав его обращение.
Залбегов рассказал, что угрожал самосожжением от отчаяния, опасаясь, что его заставят снести собственный дом, выстроенный в достопримечательном месте «Есенинская Русь». После того, как заместитель министра пообещал приехать в Рязанскую область и выслушать жителей, рязанец перестал выступать с угрозами и поблагодарил всех, кто его поддерживает.
ИСТОЧНИК KP.RU