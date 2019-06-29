Рязанец, угрожавший самосожжением в Москве, объяснил свой поступок

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-29T11:45:49+03:00

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Житель Рыбновского района Абдусалам Залбегов, который 26 июня облил себя бензином в столице перед зданием Минстроя РФ, находится в психиатрической больнице – его проверяют на вменяемость. Об этом сообщили рыбновские журналисты, опубликовав его обращение.

Залбегов рассказал, что угрожал самосожжением от отчаяния, опасаясь, что его заставят снести собственный дом, выстроенный в достопримечательном месте «Есенинская Русь». После того, как заместитель министра пообещал приехать в Рязанскую область и выслушать жителей, рязанец перестал выступать с угрозами и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

ИСТОЧНИК KP.RU