От новых цен на капремонт у рязанцев «снесло крышу»

С последним новогодним ударом курантов размер взносов на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирных домах «взлетит» на 45 %. Сейчас - 8 рублей 2 копейки, станет - 11 рублей 65 копеек. Если же сравнивать с прошлым декабрем, то тариф с учетом предыдущего повышения и вовсе увеличится почти в два раза.

Эта новость разделила комментирующих ее людей на два непротивоборствующих лагеря: одни высказывались цензурно, другие в выражениях не стеснялись, но всех объединяла нота возмущения.

ДЫРА В БЮДЖЕТЕ ФОНДА

14 декабря, в день, когда постановление №349 появилось на Официальном интернет-портале правовой информации, региональное правительство собрало брифинг с участием министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова. Компанию ему составила директор Фонда капремонта Рязанской области Марина Бондарева.

Слова «повышение» чиновники избегали, предпочитая называть это «изменением» или, как выразился сам Горелов, «приведением тарифа к экономически обоснованному» (он якобы изначально был вдвое занижен). Другое официальное обоснование - собираемость взносов, не превышающая 87 %.

- Кроме того, программой предусматривался перенос сроков ремонта зданий на более ранний период, при наличии актов Госжилинспекции о необходимости такого ремонта. За весь период действия программы было перенесено на более ранние сроки более 500 наиболее дорогостоящих видов работ, - добавил министр.

Все это, по его словам, формирует дефицит бюджета регионального оператора - до 4 миллиардов рублей. Его-то и хотят ликвидировать. Взамен власти обещают, что работы по капремонту будут проходить более качественно и комплексно.

СНЕГ ИДЕТ - РАБОТЫ СТОЯТ

К слову о качестве: на сегодняшний день оно вызывает большие нарекания у жильцов, контролирующих органов и общественных активистов.

- Повышение минимального размера взноса будет происходить при имеющихся серьезных недочетах в реализации программы капремонта. Несколько домов в Рязанской области вступили в зиму с раскрытыми крышами. Подрядчики не успели провести ремонт кровли в теплое время года, в результате работы идут в экстремальных для жителей условиях, - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Андрей Красов.

В свою очередь, жилинспекция только осенью 2018 года в ходе проверок «организации и проведения капитального ремонта» выявила не меньше 276 нарушений. При этом ревизоры посетили лишь 133 объекта.

Проверяющими выявлялись несоблюдения сметы (подрядчики либо экономили на материалах, либо вовсе не выполняли отдельные виды работ), факты срыва сроков, а также нарушения технологии.

В ряде случаев люди не только не почувствовали пользы от проведенных работ, но и понесли материальный ущерб: квартиры верхних этажей заливало осадками с пугающей частотой.

Больше всего претензий возникло к рязанскому муниципальному предприятию «Ремонтно-строительное управление №1». Оно выиграло 80 % аукционов, чему, по мнению активистов, поспособствовал пункт в договорах об отсрочке оплаты работ до 730 дней. В прокуратуру и ФАС направлены обращения о возможном ограничении конкуренции, но это уже совсем другая история…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Когда люди узнают о важных, особенно непопулярных, изменениях из новостей, а не из первых уст, это всегда провоцирует всеобщее непонимание и возмущение. Даже не попытавшись заранее убедить общественность в своей правоте, в Рязанской области руководители высшего звена, судя по всему, гарантировали себе еще большие проблемы с собираемостью взносов на капремонт в ближайшем будущем.

Судя по отзывам наших читателей, в их глазах случившееся подорожание - это очередная попытка чиновников запустить руку в их кошельки и облегчить себе жизнь, закрывая финансовые дыры за счет дисциплинированных плательщиков.

Если взглянуть на регионы-соседи (см. «А как у них?»), там обходятся без резких колебаний. Но раз уж Рязанская область решила выделиться, а тем временем на аукционах продолжат побеждать нарушители и халтура продолжит лезть изо всех щелей (во всех смыслах), то дееспособность ответственных должностных лиц окажется под большим вопросом.

А КАК У НИХ?

Взносы на капремонт в регионах-соседях по ЦФО, руб./кв.м (в скобках - в 2019 году):

Московская область - 9,07 (не изменится);

Тульская область - 7,5-8 (не изменится);

Республика Мордовия - 7,63 (не изменится);

Пензенская область - 7,2 (7,5);

Тамбовская область - 6,74 (7,49);

Владимирская область - 6,5 (не изменится);

Липецкая область - 4,9-6,5 (не изменится);

Нижегородская область - 6,3 (не изменится).

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Ремонт под снос

По адресу проезд Грибоедова, 5 располагается дом, в котором по программе капитального ремонта уже выполнены работы на 1,8 миллиона рублей. На 2018-й планировалось отремонтировать водопровод, канализацию, крыши и фасады. Однако обновленной двухэтажке долго простоять не суждено - ее и несколько соседних домов планируют снести, чтобы возвести на их месте 3 новостройки.