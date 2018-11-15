2018-11-15T16:47:11+03:00
Общество

В Рязани заканчивают капитальный ремонт дома, который скоро снесут

На здание уже потратили более полутора миллионов рублей, сумма обещает возрасти еще
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Проезд Грибоедова, 5. Фото: 15 ноября 2018.Проезд Грибоедова, 5. Фото: 15 ноября 2018.
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15 ноября администрация Рязани опубликовала сообщение об утверждении плана развития территории в квартале между улицами Либкнехта, Подгорной, Есенина и Грибоедова. Под снос пойдут семь двухэтажных домов на проезде Грибоедова. На этом месте запланировано возведение трех многоэтажных домов.

Удивительно, но в то же самое время в одном из предполагаемых к сносу домов (проезд Грибоедова, 5) заканчивается капитальный ремонт, проводимый по программе ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Согласно информации, находящейся в открытом доступе, в настоящее время на ремонт здания 1953 года постройки затрачено 1 миллион 643 тысячи рублей. В частности на проектную документацию по ремонту фасада потрачено 72 850 рублей, строительно-монтажные работы по замене крыши обошлись в 1 517 636 рублей, проект документация по горячему водоснабжению обошелся в 52 558 рублей. Сумма, затраченная в итоге на дом, вырастет после окончания работ по ремонту фасада и замене системы горячего и холодного водоснабжения. Срок окончания капитального ремонта – 2019 год.

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