Судебные приставы арестовали технику рязанской «Автоколонны №1310»

В воскресенье, 2 декабря, в рязанской «Автоколонне № 1310» судебные приставы наложили арест на 67 единиц техники. Об этом «КП» сообщил осведомленный источник.

«Технику опечатали, пользоваться ей нельзя»

Напомним, 15 ноября в суде начали рассматривать дело о банкротстве муниципального предприятия, инициированное самим же перевозчиком. По нашим данным, «Автоколонна №1310» задолжала около 235 миллионов рублей: более 29 миллионов за ГСМ, более 44 по налогам и сборам, почти 12 миллионов рублей за запчасти, 4,2 миллиона за топливно-энергетические ресурсы, 61 миллион по договорам лизинга и более 83 миллионов рублей по прочим услугам и займам.

По сведениям «КП», судебные приставы арестовали у муниципального предприятия имущество на сумму судебного иска.

- Технику опечатали, пока она находится на территории автоколонны, но пользоваться ей нельзя, - отметил источник.

Как нам пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, технику оставили на ответственное хранение и изымать пока не собираются.

В гонке общественного транспорта пока лидируют маршрутки.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вместо 60 перевозят 46 автобусов

В настоящее время горожан перевозят 46 автобусов вместо прежних 60. В то же время в начале ноября и.о. главы администрации Сергей Карабасов заверял, что банкротство муниципального предприятия не отразится на работе общественного транспорта.

На наиболее востребованных маршрутах, таких как № 17, № 20, работают по 12-13 машин, и рязанские пассажиры пока не заметили произошедших изменений. Однако в некоторые редкие рейсы, например №№ 1, 3, 8 или 10, выезжают всего по одной машине. В связи с этим и возникают перебои на маршрутах. Поломки автобусов в автоколонне – не редкость, поэтому, когда единственная машина выходит из строя, подменить ее нечем, и на маршрут никто не выезжает.

Водителей и кондукторов, которые из-за сокращения автопарка оказались не у дел, отправили на неопределенное время в отпуск за свой счет. По нашим данным, в автоколонне уже обсуждают вопрос об их сокращении.

- В ближайшее время расчетный счет автоколонны заблокируют, а пока топливо закупают за наличные, - отметил источник.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, в настоящее время сложившуюся ситуацию в «Автоколонне №1310» обсуждают на экстренном совещании. О его итогах мы сообщим позже.

Напомним, первое вмешательство судебных приставов в жизнедеятельность автоколонны произошло в 4 утра 16 ноября, когда люди в масках и с автоматами перекрыли выезд автобусам и частично парализовали работу транспортного предприятия.

Банкротство «Автоколонны №1310» только запустили, но судебные приставы уже блокируют ее работу