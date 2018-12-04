С 5 декабря рязанская «Автоколонна 1310» будет работать в штатном режиме

СЕГОДНЯ 20:06 2018-12-04T20:07:58+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 5 декабря (среда) «Автоколонна 1310» будет работать в штатном режиме. 4 декабря работа предприятия была частично ограничена в связи с временным ограничением со стороны судебных приставов. Данное ограничение было снято вечером 4 декабря.

По информации администрации, 5 декабря выйдут на линию 60 автобусов.