С 5 декабря рязанская «Автоколонна 1310» будет работать в штатном режиме
На линию выйдут 60 автобусов
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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 5 декабря (среда) «Автоколонна 1310» будет работать в штатном режиме. 4 декабря работа предприятия была частично ограничена в связи с временным ограничением со стороны судебных приставов. Данное ограничение было снято вечером 4 декабря.
По информации администрации, 5 декабря выйдут на линию 60 автобусов.
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