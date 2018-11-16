Приставы парализовали работу рязанской «Автоколонны 1310»

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-16T16:40:40+03:00

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16 ноября в 4 часа утра люди в масках и с автоматами перекрыли выезд из транспортного предприятия «Автоколонна 1310». Как выяснилось, таким способом региональное УФССП проводит какие-то формальные процедуры.

Источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, сообщил, что действия судебных приставов частично парализовали работу предприятия.

- Первые машины вышли из парка в 3 часа ночи, те же, кто планировал выезжать после 4 часов, сделать этого уже не смогли. Автобусы, которые находятся в лизинге и формально не принадлежат автоколонне, также смогли начать работу. Всего в этот день в рейсы не вышла примерно половина автопарка. Во второй половине дня приставы уехали и оставшиеся автобусы также стали выезжать на маршруты, - рассказал собеседник «КП».

Напомним, что 15 ноября в арбитражном суде Рязанской области началось рассмотрение иска о банкротстве МП «Автоколонны 1310». Следующее заседание состоится 14 декабря.