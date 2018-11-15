2018-11-15T14:14:38+03:00
Общество

Суд о банкротстве рязанской «Автоколонны 1310» перенесли

В качестве третьей стороны участие в процессе примет городская Дума
Константин МОГИЛИН
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15 ноября в Арбитражном суде Рязанской области прошло первое заседание по делу о банкротстве муниципального предприятия «Автоколонна 1310». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, перевозчик сам подал в иск о признании его банкротом. В документах, представленных на сайте суда, сообщается, что долг предприятия превышает 77 миллионов рублей.

На заседании присутствовал директор автобусного парка Андрей Михно. Он попросил привлечь к участию в заседании в качестве третьей стороны Рязанскую городскую Думу. Суд удовлетворил это ходатайство, в связи, с чем перенес заседание на 14 декабря.

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