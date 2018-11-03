Пожар на магистральном газопроводе в Рязанской области не скажется на поставках «голубого топлива» населению

СЕГОДНЯ 20:30 2018-11-03T21:25:57+03:00

Фото сделано в райцентре Сараи примерно в 30 километрах от места ЧП.

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Информация о порыве магистрального газопровода и его последующем возгорании поступила в Главное управление МЧС по Рязанской области в субботу, 3 ноября, около шести часов вечера. ЧП произошло неподалеку от села Унгор Путятинского района. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты и специалисты газовой службы.

В настоящее время газопровод перекрыт. Но как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе МЧС, прекращение поставок газа не затронуло населенные пункты Рязанской области.

Жертв и пострадавших нет. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 24 человека личного состава различных структур, задействовано 10 единиц техники. В том числе два спецавтомобиля и четыре человека от Государственной противопожарной службы.

По неофициальной информации, газопровод принадлежит филиалу ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинскому линейное производственному управлению магистральных газопроводов.

Шиловский Межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области по факту ЧП проводит доследственную проверку.