В Рязанской области загорелся магистральный газопровод

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-03T20:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 ноября, в 17.55 на пульт дежурного поступило сообщении о порыве магистрального газопровода с последующим возгоранием. ЧП произошло в трех-четырех километрах от села Унгор Путятинского района. В настоящее время газопровод перекрыт. Прекращение поставок газа не затронуло населенные пункты Рязанской области.

По предварительной информации, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. На месте пожара работают 10 единиц техники и 24 человека личного состава различных структур. Угрозы населенным пунктам нет.