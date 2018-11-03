2018-11-03T20:28:46+03:00
Происшествия

В Рязанской области загорелся магистральный газопровод

На месте работают пожарные расчеты
Роман ДОРОФЕЕВ
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В субботу, 3 ноября, в 17.55 на пульт дежурного поступило сообщении о порыве магистрального газопровода с последующим возгоранием. ЧП произошло в трех-четырех километрах от села Унгор Путятинского района. В настоящее время газопровод перекрыт. Прекращение поставок газа не затронуло населенные пункты Рязанской области.

По предварительной информации, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. На месте пожара работают 10 единиц техники и 24 человека личного состава различных структур. Угрозы населенным пунктам нет.

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