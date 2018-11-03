Пожаром на магистральном газопроводе занялись следователи СКР по Рязанской области

СЕГОДНЯ 21:24 2018-11-03T21:29:55+03:00

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По факту порыва и возгорания газопровода «Средняя Азия - Центр» Шиловским межрайонным следственным отделом СКР по Рязанской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Напомним, что ЧП произошло вечером 3 ноября на 1843 километре магистрального газопровода (неподалеку от населенных пунктов Унгор и Малиновка Путятинского района).

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания, опрашивают сотрудников дежурной смены и свидетелей, после ликвидации пожара приступят к осмотруа места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.