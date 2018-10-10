2018-10-10T17:20:01+03:00
Происшествия

Начальник Академии ФСИН России по Рязанской области рассказал подробности пожара в вузе

Занятия ведутся по расписанию, но определенные корректировки пришлось внести
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Последствия пожара.Последствия пожара.
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В среду днем, 10 октября, в Академии ФСИН России по Рязанской области прошла пресс-конференция, посвященная пожару, произошедшему в вузе накануне.

Напомним, что информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 20.42 во вторник, 9 октября. На месте ЧП с огнем боролись 40 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 12 единиц техники. В 21.38 пламя локализовали. А еще через час двадцать – ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Начальник Академии ФСИН России по Рязанской области Александр Крымов прокомментировал ситуацию:

- С курсантами все в порядке. Весь личный состав на месте, преподаватели выполняют свои обязанности. Учебные занятия, запланированные расписанием, идут согласно расписанию. Место проведения занятий было скорректировано. Но у нас достаточно аудиторий в других корпусах.

На месте пожара продолжают работать эксперты. По предварительной информации, причина возгорания носит электротехнический характер. Взята электропроводка, которая проходит исследование. Восстановление аудитории начнется немедленно после завершения всех действий по изучению места происшествия. Часть восстановительных работ, которая не требуют торгов, уже ведется. Здание пока полностью отключено от электричества.

Начальник Академии ФСИН Александр Крымов.

Начальник Академии ФСИН Александр Крымов.

- Александр Александрович, кто обнаружил пожар и как курсанты реагировали на ситуацию?

- Пожар был обнаружен техническими средствами – сработала пожарная ситуация. После чего было сообщено о ситуации в главное управление МЧС по Рязанской области. На сегодняшний день сотрудники и курсанты других факультетов сами вызываются и предлагают помощь, чтобы навести порядок в тех или иных местах, связанных с пожаром.

- Принимали ли участие курсанты в тушении огня до приезда первых пожарных расчетов?

- Сильное задымление не позволяло участвовать в тушении. Но определенную помощь оказывали – подсказывали, как, куда и кому можно проехать, пройти.

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