Карта распространения коронавируса в Рязанской области на 2 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

По состоянию на 2 августа с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязанской области зарегистрировано 6382 человека. В самой Рязани специалисты выявили 3255 случаев.

Какая обстановка с коронавирусом в районах Рязанской области:

- в Рязанском районе – 291: Заокское – 34, Поляны – 32, Дядьково - 27, Заборье – 19, Учхоз Стенькино – 16, Подвязье – 13, Тюшево – 12, Мурмино – 11, Агро-Пустынь – 6, Льгово – 6, Окский – 6, Варские – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Хирино – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Высокое – 4, Глебово – 4, Полково – 4, Ровное – 4, Ялтуново – 4, Абрютино – 3, Вышгород - 4, Дубровичи – 4, Искра – 4, Затишье – 3, Листвянка – 3, Совхоз Рязанский – 3, Алеканово – 2, Вышетравино – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Коростово – 2, Ласковский – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Секиотово – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2, Алтухово – 1, Болошнево – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Марьино – 1, Новоселки – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 - 1, Юрасово – 1;

- в Ряжске – 191;

- в Ряжском районе – 33: Дегтяное – 8, Петрово – 8, Салтыки – 4, Новое Еголдаево – 3, Марчуки 2-е – 2, Шереметьево – 2, Большая Алешня – 1, Еголдаево – 1, Журавинка – 1, Совка – 1, Турово – 1, Чирково – 1;

- в Рыбном – 172;

- в Рыбновском районе – 92: Костино – 20, Пощупово – 9, Новоселки – 8, Алешня – 5, Глебково – 5, Старолетово – 5, Высокое – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Новое Батурино – 4, Баграмово – 4, Горяйново – 3, Константиново – 3, Старое Батурино – 3, Ходынино – 2, Большое Жоково – 1, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка - 1, Кузьминское – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Перекаль – 1, Путково – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1;

- в Спас-Клепиках – 29;

- в Клепиковском районе – 118: Тума – 42, Криуша – 20, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 4, Давыдово – 4, Егорово – 3, Колесниково – 3, Первушкино – 3, Щурово – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Гришино – 1, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Кондаково – 1, Лихунино – 1, Макеево – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1;

- в Сараях – 31;

- в Сараевском районе – 56: Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Меньшие Можары – 4, Телятники – 4, Алексеевка – 3, Кривское – 3, Бычки - 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Паники – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1;

- в Спасске-Рязанском – 31;

- в Спасском районе – 88: Ижевское – 13, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Гавриловское – 6, Собчаково – 4, Троица – 4, Новики – 3, Сушки – 3, Брыкин Бор – 2, Горки – 2, Дегтяное – 2, Добрый Сот – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Моньясово – 2, Огородниково – 2, Панино – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Федотьево – 2, Выползово – 1, Городец – 1, Дубовичье – 1, Желобова Слобода – 1, Засечье - 1, Лакаш – 1, Малые Гулынки – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Новый Киструс – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1, Сумбулово – 1, Тысья – 1, Устрань – 1;

- в Касимове – 171;

- в Касимовском районе – 108: Бабино-Булыгино - 8, Лощинино – 8, Подлипки – 8, Гусь-Железный – 7, Елатьма – 6, Клетино – 6, Сынтул – 6, Крутоярский – 5, Лашма – 4, поселок станции Касимов – 4, Большой Кусмор – 3, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 3, Ахматово – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Погост – 3, Савостьяново – 2, Сосновка – 2, Телебукино – 2, Торбаево – 2, Алешино – 1, Баромыково – 1, Беркеево – 1, Булгаково - 1, Ибердус – 1, Инкино – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Марьино Данево – 1, Селизово - 1, Ташенка – 1, Тимохино – 1, Токарево – 1;

- в Скопине – 139;

- в Скопинском районе – 114: Павелец - 23, Ильинка - 14, Побединка – 11, Корневое – 8, Вослебово – 7, Горлово – 4, Чулково – 4, Моховое – 3, Свинушки – 3, Секирино – 3, Успенское - 3, Березняги - 2, Ермолово – 2, Желтухинский – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Пупки – 2, Высокое – 1, Гремячка – 1, Делехово - 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1;

- в Сасове – 133;

- в Сасовском районе – 41: Сотницыно – 9, Фроловское – 4, Алешино - 3, Кустаревка – 3, Демушкино – 2, Молодежный – 2, Мыс Доброй Надежды – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Агломазово – 1, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мокрое – 1, Нижнее Мальцево – 1, Новое Березово – 1, Пичкиряево – 1, Рожково – 1, Сасовский – 1, Шевали-Майданы – 1;

- в Александро-Невском – 68;

- в Александро-Невском районе – 49 (Каширин – 9, Ленино – 8, Боровок – 7, Калинино – 4, Ленинский – 4, Бурминка – 2, Зимарово – 2, Заборово – 2, Норовка – 2, Чернышевка – 2, Кайсаровка – 1, Михалково – 1, Нижний Якимец – 1, Ново-Тишевое – 1, Ново-Сергиевка – 1, Ольховка – 1, Студенки – 1;

- в Михайлове – 78;

- в Михайловском районе – 105: Октябрьский – 34, Стрелецкие выселки – 10, Виленка – 6, Фирюлевка – 5, Заря – 4, Первомайский – 4, Пушкари – 4, Грязное – 3, Козловка – 3, Красное – 3, Березово – 2, Бычки – 2, Иваньково - 2, Киндяково – 2, Печерники – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, 10-й год Октября – 1, Аннино – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Комаревка – 1, Красное – 1, Некрасово – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1;

- в Шиловое – 70;

- в Шиловском районе – 132: Лесной – 36, Желудево – 17, Авдотьинка – 9, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 6, Инякино – 5, Терехово – 5, Аделино – 4, Сасыкино – 4, Ерахтур – 3, Задубровье – 3, Ирицы - 3, Мосолово – 3, Борки – 2, Борок – 2, Муратово – 2, Березово – 1, Большие Пекселы – 1, Воружка – 1, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Нармушадь – 1, Полтавка – 1, Санское – 1, Слобода – 1, Тимошкино – 1, Тырново – 1;

- в Пронске – 39;

- в Пронском районе – 179: Новомичуринск – 135, Тырново – 7, Мамоново – 6, Гремяки – 5, Маклаково – 5, Кисьва – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, Береговая Погореловка – 2, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1;

- в Сапожке – 44;

- в Сапожковском районе – 12: Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 3, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1;

- в Милославском – 27;

- в Милославском районе – 30: Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Архангельское – 2, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Богородицкое – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1, Центральный – 1;

- в Чучкове – 28;

- в Чучковском районе – 29: Аладьино – 8, Пертово – 6, Мелехово – 4, Назаровка – 4, Остро-Пластиково – 4, Шеметово – 2, Завидово – 1;

- в Кораблине – 42;

- в Кораблинском районе – 28: Кипчаково – 8, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Быковская Степь – 2, Жаркое – 2, Ковалинка – 2, Филатово – 2, Неретино – 1, Пехлец – 1, Фролово – 1;

- в Шацке – 35;

- в Шацком районе – 42: Черная Слобода – 11, Казачья Слобода – 10, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 2, Ольхи – 2, Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Даниловка – 1, Каверино – 1, Карнаухово – 1, Кривая Лука – 1, Липяной Дюк – 1, Новоселки – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1;

- в Старожилове – 40;

- в Старожиловском районе – 34: Истье - 8, Панинская слобода – 7, Кутуково – 4, Совхоз имени Ленина – 4, Кареево – 2, Чернобаево – 2, Ершово – 1, Ивановское – 1, Мелекшино – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Соха – 1, Шелковая – 1;

- в Захарове – 20;

- в Захаровском районе – 38: Смена – 9, Добрые Пчелы – 5, Елино - 4, Безлычное - 3, Жокино – 2, Плахино – 2, Пупкино – 2, Федоровское – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино - 1, Троицкое – 1, Шляхино – 1;

- в Ермиши – 18;

- в Ермишинском районе – 25: Надежка – 9, Савватьма – 9, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1, Царево – 1;

- в Путятине – 19;

- в Путятинском районе – 6: Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1;

- в Ухолове – 17;

- в Ухоловском районе – 9: Кензино – 2, Ольхи – 2, Покровское – 2, Мостье – 1, Поляки – 1, Ясенок – 1;

- в Кадоме – 13;

- в Кадомском районе – 5: Восход – 3, Старый Кадом – 2;

- в Пителине – 2;

- в Пителинском районе – 6: Юрьево – 4, Подболотье – 1, Потапьево – 1.

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