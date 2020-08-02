В Рязани умерли еще две женщины с подтвержденным коронавирусом

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:45:59+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Рязани скончались еще два человека, у которых ранее подтвердили коронавирус, сообщают чиновники из опергруппы. Речь идет о 49-летней женщине и 88-летней пенсионерке.

Первая имела сопутствующие заболевания и больше месяца находилась на ИВЛ. Пожилая пациентка тоже имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Все женщины находились на лечении в отделении реанимации в одной из рязанских больниц.

«Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти пациенток не удалось. Окончательно причину смерти установяи после патологоанатомического и гистологического исследований», - говорится в сообщении.

Напомним, согласно последним данным, непосредственно от коронавируса в Рязани и области скончались 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU