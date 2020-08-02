В Рязани умерли еще две женщины с подтвержденным коронавирусом
В Рязани скончались еще два человека, у которых ранее подтвердили коронавирус, сообщают чиновники из опергруппы. Речь идет о 49-летней женщине и 88-летней пенсионерке.
Первая имела сопутствующие заболевания и больше месяца находилась на ИВЛ. Пожилая пациентка тоже имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Все женщины находились на лечении в отделении реанимации в одной из рязанских больниц.
«Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти пациенток не удалось. Окончательно причину смерти установяи после патологоанатомического и гистологического исследований», - говорится в сообщении.
Напомним, согласно последним данным, непосредственно от коронавируса в Рязани и области скончались 30 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU