Коронавирус в Рязани 2 августа выявили еще у 29 человек
2 августа в Рязани и области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6352 человек.
Еще 30 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6382 человека.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - уверенны чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU