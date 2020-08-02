2020-08-02T11:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани 2 августа выявили еще у 29 человек

Опергруппа опубликовала последние данные по коронавирусу в Рязанской области на 2 августа
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Данные по коронавирусу в Рязанской области на сегодня - 2 августа. Выявили заразу еще у 29 человекДанные по коронавирусу в Рязанской области на сегодня - 2 августа. Выявили заразу еще у 29 человекФото: Олег ЗОЛОТО
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2 августа в Рязани и области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 6352 человек.

Еще 30 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6382 человека.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - уверенны чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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