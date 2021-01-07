Министр по делам территорий и информационной политики Жанна Фомина в ответ на письменный запрос «Комсомолки» со ссылкой на ЗАГС сообщила о количестве зарегистрированной смертности в регионе за июнь-ноябрь 2020 года – в самый разгар коронавирусной пандемии.Для сравнения органы ЗАГСа приводят статистку за указанные месяцы в предыдущие годы:- в июне 2018 года умерли 1406 человек, в 2019 году - 1329 человек, а в июне 2020 года уже 1612 человек;- в июле 2018 года умерли 1326 человек, в этом же месяце 2019 года - 1357, а в июле 2020 года уже 1623 человека;- в августе 2018 года умерли 1480 человек, в 2019 году - 1419, а в 2020 году – 1481;- в сентябре 2018 года умерли 1284 человека, в 2019 году в этом же месяце - 1296 человек, а в високосном 2020 году – 1580;- в октябре 2018 года умерли 1410 человек, в 2019 году - 1486 человек, а в этом же месяце 2020 года уже почти на 500 человек больше - 1957 человек;- в ноябре 2018 года умерли 1344 человека, в 2019 году 1330, а в ноябре 2020 года - 2037 человек.Ранее «Комсомолка» сообщала, сколько рязанцев умерло в апреле-мае 2020 года [начало коронавирусной пандемии в Рязанской области – Ред.], сравнив с показателями 2018 и 2019 года (читать подробнее).Согласно полученным данным, видно, что смертность в Рязанской области в 2020 году заметно увеличилась. От чего и при каких обстоятельствах умирали рязанцы неизвестно, но можно с уверенностью предположить, что и коронавирус сыграл свою роль.Но отметим, что это данные органов ЗАГС, которые регистрируют смерть при следующих обстоятельствах:- по последнему месту жительства умершего;- месту наступления смерти;- месту обнаружения трупа;- месту жительства родителей;- месту жительства переживших детей;- месту нахождения суда, вынесшего решение об установлении факта смерти.К слову, 6 и 7 января 2020 года жертвами коронавирусной инфекции в Рязанской области стали восемь человек. Все они умерли еще в декабре. Результаты судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе скончался 181 человек (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!