6 и 7 января жертвами коронавирусной инфекции в Рязанской области становились по четыре человека. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что все погибшие – мужчины.6 января в список внесли фамилии 69-летнего, 70-летнего,73-летнего и 83-летнего мужчин.7 января – 64-летнего, 66-летнего, 72-летнего и 86-летнего мужчин.Все они умерли в декабре. Результаты судебно-медицинских экспертиз подтвердили, что причиной смерти стала именно новая коронавирусная инфекция.На данный момент, по официальной информации, жертвами COVID-19 в регионе стал 181 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВ рязанских больницах 70 ковид-больных находятся в тяжелом состоянииОперативная группа регионального правительства обновила данные о состоянии заболевших (подробности).