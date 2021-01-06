В четверг, 7 января, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие осадки. Местами гололед, а на дорогах гололедица. Ветер южный, порывами до девяти метров в секунду.Температура воздуха по области ночью -10…-5ºС, днем -5…0ºС.Кстати, ровно 50 лет назад, 7 января 1971 года, в Рязани и области была переменная облачность, без существенных осадков.«Умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха днем 10-15 градусов мороза», - сообщало тогда рязанское гидрометбюро.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!