2 Июль 2020 2020-07-02T16:24:48+03:00

ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в апреле-мае 2020 года. Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Для сравнения приводятся показатели смертности в Рязанской области в указанные месяцы предыдущих годов

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Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило в ответ на письменный запрос «Комсомолки» количество зарегистрированной смертности в регионе за апрель-май 2020 года.

По данным чиновников, в апреле 2020 года в Рязанской области умерли 1335 человек, а в мае 2020 года – 1582 человека.

Для сравнения органы ЗАГСа приводят статистку за указанные месяцы в предыдущие годы:

- в апреле 2018 года – умерли 1486 человек;

- в мае 2018 года – умерли 1523 человека;

- в апреле 2019 года – умерли 1362 человека;

- в мае 2019 года – умерли 1536 человек.

Напомним, согласно официальной информации, по состоянию на 2 июня в Рязанской области непосредственно от коронавируса умерли 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU