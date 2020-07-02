ЗАГС рассказал, сколько рязанцев умерли в апреле-мае 2020 года
Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило в ответ на письменный запрос «Комсомолки» количество зарегистрированной смертности в регионе за апрель-май 2020 года.
По данным чиновников, в апреле 2020 года в Рязанской области умерли 1335 человек, а в мае 2020 года – 1582 человека.
Для сравнения органы ЗАГСа приводят статистку за указанные месяцы в предыдущие годы:
- в апреле 2018 года – умерли 1486 человек;
- в мае 2018 года – умерли 1523 человека;
- в апреле 2019 года – умерли 1362 человека;
- в мае 2019 года – умерли 1536 человек.
Напомним, согласно официальной информации, по состоянию на 2 июня в Рязанской области непосредственно от коронавируса умерли 19 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU