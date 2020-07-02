2020-07-02T14:27:27+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса в Рязанской области: еще три точки на карте пандемии

Рассказываем, где 2 июля обнаружили новые случаи COVID-19 по официальной статистике
Антон КОНОВАЛОВ
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2 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области.2 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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2 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Если верить официальной статистике, предоставленной опергруппой при региональном правительстве, 14 новых случаев заражения из 38 за сутки выявили в Рязани. За ее пределами самый большой прирост произошел в Касимове, где заболели еще шесть человек.

В городе Сасово положительными оказались тесты на COVID-19 у четырех человек. Впервые пандемия добралась до трех населенных пунктов: Марьино Данево (Касимовский район), Назаровка (Чучковский район) и Кензино (Ухоловский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 1 июля:

- Рязань - 2774 случаев (+14);

- Касимов – 144 (+6);

- Скопин – 121 (+2);

- Скопинский район – 105 (+4) (Корневое – 7 (+2), Вослебово – 5 (+1), Горлово – 4 (+1));

- Сасово – 82 (+4);

- Касимовский район - 68 (+1) (Марьино Данево – 1 (+1));

- Михайлов – 66 (+1);

- Александро-Невский – 52 (+1);

- Чучково – 28 (+1);

- Чучковский район - 23 (+2) (Мелехово – 4 (+1), Назаровка – 1 (+1));

- Ухолово – 10 (+1);

- В Ухоловском районе – 8 (+1) (Кензино – 1 (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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