География коронавируса в Рязанской области: еще три точки на карте пандемии
2 июля обновились данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Если верить официальной статистике, предоставленной опергруппой при региональном правительстве, 14 новых случаев заражения из 38 за сутки выявили в Рязани. За ее пределами самый большой прирост произошел в Касимове, где заболели еще шесть человек.
В городе Сасово положительными оказались тесты на COVID-19 у четырех человек. Впервые пандемия добралась до трех населенных пунктов: Марьино Данево (Касимовский район), Назаровка (Чучковский район) и Кензино (Ухоловский район).
С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 1 июля:
- Рязань - 2774 случаев (+14);
- Касимов – 144 (+6);
- Скопин – 121 (+2);
- Скопинский район – 105 (+4) (Корневое – 7 (+2), Вослебово – 5 (+1), Горлово – 4 (+1));
- Сасово – 82 (+4);
- Касимовский район - 68 (+1) (Марьино Данево – 1 (+1));
- Михайлов – 66 (+1);
- Александро-Невский – 52 (+1);
- Чучково – 28 (+1);
- Чучковский район - 23 (+2) (Мелехово – 4 (+1), Назаровка – 1 (+1));
- Ухолово – 10 (+1);
- В Ухоловском районе – 8 (+1) (Кензино – 1 (+1)).
ИСТОЧНИК KP.RU