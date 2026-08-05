Еще в одном округе Рязанской области отключат газ

Два поселка Скопинского округа останутся без газа 6 августа

В поселках Отрада и Большак Скопинского округа 6 августа отключат газ, сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань». Подачу топлива приостановят с 08:00 до 19:00 для профилактики на газопроводе низкого давления - специалисты предотвращают аварийную ситуацию.

Без газа на 11 часов останутся жители улицы Лесной (дома с 1 по 29) в Отраде и улицы Заводской (дома с 1 по 63) в Большаке. Работы проводят в рамках подготовки к отопительному сезону.

В Шиловском районе отключат газ с 10 по 16 августа. По данным газовщиков, без газа останутся 13 населенных пунктов.