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НовостиОбщество3 августа 2026 8:00

Об отключении газа на неделю предупредили жителей Рязанской области

Без топлива останутся 13 населенных пунктов. Газовщики будут искать дефекты в магистральном трубопроводе
Источник:kp.ru
Газ в Шиловском округе отключат на семь дней

Газ в Шиловском округе отключат на семь дней

В Шиловском округе с 10 по 16 августа отключат газ, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». По данным газовщиков, без газа останутся 13 населенных пунктов: райцентр Шилово, поселки Прибрежный и Южный, а также села Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Желудево, Авдотьинка, Сасыкино (Молодежный), Сановка и Петровка.

Причина отключения - ремонтные работы на газораспределительной станции «Шилово». В компании отметили, что специалисты будут искать критические дефекты в магистральном газопроводе, где уже случались нештатные ситуации. Чтобы зимой не было аварийных остановок, газ полностью перекроют на всех участках, которые питаются от этой станции.

Газовщики заверили, период с 10 по 16 августа - это максимальный срок с учетом возможных повторных пусков.

«Приложат максимум усилий, чтобы работы были выполнены в кратчайшие сроки. Приносим извинения», - говорится в сообщении.

В первых числах августа на несколько дней ожидается отключение газа в Шацком округе Рязанской области (подробнее).