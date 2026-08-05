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НовостиОбщество5 августа 2026 9:06

Центры здорового долголетия откроют в Рязани

Новые учреждения помогут не только выявлять заболевания, но и предупреждать их
Источник:kp.ru
Центры здорового долголетия появятся в Рязанской области для предупреждения болезней.

Центры здорового долголетия появятся в Рязанской области для предупреждения болезней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области планируют открыть центры здорового долголетия, сообщил губернатор Павел Малков. Они помогут вовремя выявлять болезни и предупреждать их, сохраняя здоровье и качество жизни на долгие годы.

С начала года диспансеризацию в Рязани прошли около 600 тысяч человек, за весь прошлый год - 760 тысяч. Врачи выезжают на предприятия и в отдаленные села.

До конца года власти планируют оснастить Центр диспансеризации на улице Крупской новым оборудованием.