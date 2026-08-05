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НовостиОбщество5 августа 2026 9:04

Около 600 тыс. жителей Рязанской области прошли диспансеризацию с начала года

В прошлом году обследования прошли 760 тысяч человек
Источник:kp.ru
В Рязанской области выросло число прошедших диспансеризацию.

В Рязанской области выросло число прошедших диспансеризацию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала года диспансеризацию в Рязанской области прошли около 600 тысяч человек, сообщил губернатор Павел Малков. Для сравнения: за весь прошлый год профилактические осмотры сделали 760 тысяч жителей.

По словам Малкова, забота о здоровье должна стать привычкой, особенно для тех, кто годами откладывает поход к врачу.

В Рязани продолжает работу специализированный Центр диспансеризации на улице Крупской - все основные обследования можно пройти в одном месте. До конца года центр получит новое оборудование и расширит возможности. Такой центр в регионе запустили первыми в стране.

Кроме того, в регионе откроют Центры долголетия для выявления и предупреждения болезней.