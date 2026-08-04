Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 10:08

«Аппарат у нас он отладил…» Губернатор Малков сообщил об уходе из правительства чиновника Романа Цуканова

Россреестр в Рязанской области возглавил 50-летний Роман Цуканов
Источник:kp.ru
Россреестр в Рязанской области возглавил 50-летний Роман Цуканов.

Россреестр в Рязанской области возглавил 50-летний Роман Цуканов.

Руководителем управления Росреестра по Рязанской области назначен 50-летний Роман Цуканов. Для нового назначения чиновник покинул кресло руководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области.

«Спасибо ему большое за работу. Аппарат у нас он отладил, желаем ему успехов на новом месте работы. Ну и, тем более, задачи у нас все равно одни на всех. Будем их вместе решать», - сказал губернатор Павел Малков.

Выходец из Саратова Роман Цуканов возглавлял аппарат правительства Рязанской области с 2022 года. Вместо него руководителем аппарата назначен Евгений Алексеев. В Рязань он приехал из Челябинска.