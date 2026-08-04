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НовостиОбщество4 августа 2026 9:56

«Команда у нас весьма хорошая»: Евгений Алексеев назначен руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области

В Рязанской области – новый руководитель аппарата губернатора и правительства
Источник:kp.ru
Евгений Алексеев стал новым руководителем аппарата губернатора и правительства.

Евгений Алексеев стал новым руководителем аппарата губернатора и правительства.

Руководителем аппарата губернатора и правительства Рязанской области назначен Евгений Алексеев. Его представил губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства.

Новый управленец прибыл в регион из Челябинской области, где у него солидный послужной список. Как отметил глава региона, Евгений Алексеев – опытный руководитель с многолетним стажем государственной службы. Его карьера на Южном Урале началась с должности заместителя главы администрации губернатора в 2010 году. Впоследствии он возглавлял управление делами и протокол.

– Много лет уже отдал госслужбе, соответственно, хорошо понимает эти задачи, умеет их решать. Уверен, что и в Рязани тоже вы себя проявите, – заявил губернатор, обращаясь к новому руководителю своего аппарата, подчеркнув, что в регионе сложилась весьма хорошая команда.