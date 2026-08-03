Чеченский подрядчик будет достраивать филиал поликлиники больницы №11 в Рязани

Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ с авансированием в размере 5% от каждого этапа.

Стал известен победитель тендера на завершение строительства филиала поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11» в Рязани. Контракт на сумму 1 431 006 613,70 рублей заключен с ООО «ПРОЕКТ-ФЕНИКС» из Грозного.

Предыдущий подрядчик, ООО «Термис», работал на объекте с декабря 2023 года, однако контракт был расторгнут в апреле 2026-го. Новый тендер объявили 2 июля.

Изначально объект планировали сдать в конце 2025 года, однако теперь срок завершения строительства перенесён на 30 декабря 2026 года. Новый контракт предполагает поэтапное выполнение работ с авансированием в размере 5% от каждого этапа.

Гарантийный срок на результат работ составит 5 лет.