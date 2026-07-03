Тендер на достройку филиала поликлиники №11 за 1,4 млрд рублей объявили в Рязани.

Начался тендер на завершение строительства филиала поликлиники №11 в Рязани. Он проводится в формате открытого конкурса с максимальной ценой контракта 1,4 млрд рублей.

Контракт с предыдущим исполнителем, ООО «Термис», был заключен в декабре 2023-го и расторгнут в апреле 2026 года. По размещенным в ЕИС «Закупки» данным, объем выполненных за это время работ оценивается всего в 254 млн рублей. Притом фактически подрядчику оплачено свыше 883 млн рублей.

Изначально объект планировалось сдать в конце 2025 года. В проекте нового контракта госзаказчик обозначил срок до 11 декабря 2026-го.