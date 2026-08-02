«Не дает пока внятных ответов…» Обвиняемый в убийстве женщины и ее ребенка в Кадоме не признает вину

Обвиняемый в убийстве женщины и ее ребенка в Кадоме Рязанской не признает вину.

Обвиняемый в убийстве молодой женщины и ее малолетнего ребенка в поселке Кадом не в полной мере сотрудничает со следствием. Об этом в эфире радио КП-Рязань рассказал руководитель Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

«Все сведения не хотел бы разглашать, доказательная база еще собирается, проводится сложная судебная экспертиза. Думаю, в ближайшее время завершим сбор доказательств, предъявим окончательное обвинение - и дело пойдет в суд. Вину обвиняемый не полностью признает, пытается увиливать, но под тяжестью доказательств, которые будут в итоге, думаю, что все признает», - сказал руководитель Сасовского МСО.

По словам Андрея Птицына, скрывался подозреваемый в одном из заброшенных домов в соседнем от Кадома населенном пункте. Там его и задержали.

«Почему не признает? У некоторых - просто инстинкт, мол, «пожизненно не буду ничего признавать, даже если меня с жертвы снимут с ножом в руках». Кто-то просто боится, кто-то слушает адвоката… То есть, не всегда можно добиться от обвиняемого истинных мотивов, почему он совершил преступление. Это мы уже сами устанавливаем: мотив его поведения после совершения преступления, чем он руководствовался, когда совершил убийство и потом скрывался три дня. На что он рассчитывал? Он на это не дает пока внятных ответов. У него у самого в голове просто неопределенность», - отметил руководитель отдела.

По версии следствия, вечером 23 апреля 2026 года 29-летний пьяный мужчина во время бытовой ссоры нанес колото-резаные раны своей 26-летней сожительнице и ее годовалому сыну. От полученных травм женщина и ребенок скончались.