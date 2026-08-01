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НовостиОбщество1 августа 2026 11:22

В ОКБ Рязани санавиацией доставили трех тяжелых больных на прошлой неделе

За неделю в больницу экстренно поступило 393 человека
Источник:kp.ru
Инсульт и инфаркт – самые распространенные причины обращений в ОКБ.

Инсульт и инфаркт – самые распространенные причины обращений в ОКБ.

С 24 по 30 июля в приемное отделение Областной клинической больницы Рязани поступило 1240 человек. Планово госпитализированы 405 пациентов, экстренно - 393. Еще 442 рязанца получили амбулаторную помощь непосредственно в приемном покое.

Трех тяжелых больных доставили санавиацией.

Среди основных причин обращений - острые нарушения мозгового кровообращения (инсульты), инфаркты, черепно-мозговые травмы, «острый живот» (аппендицит, язва, гастрит) и переломы.

В ОКБ на лечении находятся также пять раненых после массовой атаки БПЛА на Рязань 29 июля.