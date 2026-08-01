Рязань пережила самый влажный июль за последние 15 лет

В Рязани за июль выпало почти три месячные нормы осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июль 2026 года войдет в историю метеонаблюдений Рязанской области как месяц климатического контраста и аномалий. По данным сервиса «Архив погоды», в областном центре выпало 215,5 мм осадков, что сделало июль самым дождливым за последние 15 лет. Этот показатель в 2,76 раза превышает многолетнюю климатическую норму, которая составляет около 78 мм. Фактически за четыре недели в Рязани выпала почти трехмесячная норма осадков.

Июль 2026 года лишь немногим уступает рекордно влажному 2008 году, когда за весь июль было зафиксировано 268 мм, но почти 100 мм из них принес один мощный ливень 11 июля. В нынешнем сезоне стихия действовала системно, постоянно поддерживая высокий уровень влажности.

Количество осадков (мм), выпавших в Рязани в июле за период 2010–2026 годов.

Явную природную аномалию ученые связывают с глобальным воздействием феномена Эль-Ниньо, который в этом году перестроил атмосферные процессы в Тихом океане и вызвал резкие изменения погоды в умеренных широтах. При этом средняя температура июля оказалась в нашем регионе всего на 0,5 градуса ниже многолетней нормы.

Ярким свидетельством климатического дисбаланса стала разница в количестве осадков по районам области. В то время как Рязань и Сасово (212,1 мм) тонули в дождевых потоках, в Сараях метеостанция зафиксировала всего 62,4 мм – более чем в три раза меньше. Для сравнения: в Шилово выпало 90,1 мм, в Михайлове – 112,1, в Ряжске – 195,5, а в Елатьме – 165,5 мм.