Эль-Ниньо «разбушевался»: ученые объяснили прохладный и дождливый июль в Рязанской области

Ученые обещают, что «хорошая погода еще будет».

Июль в Рязанской области оказался холоднее и дождливее обычного, и виной тому, по мнению сотрудников НИЛ геохимии ландшафтов РГУ, является феномен Эль-Ниньо, «бушующий» в этом году в Тихом океане и перестроивший глобальные атмосферные процессы.

Средняя температура месяца в Рязанской области опустилась на 0,5°С ниже нормы, а количество осадков (с учетом прогнозов) превысило средний многолетний уровень в 2,75 раза. Специалисты отмечают, что при Эль-Ниньо в Европе часто стоит жара, тогда как в центральной части России, наоборот, устанавливаются холод и непогода.

Ученые обещают, что хорошая погода в регионе еще будет. К выходным, 2 августа столбики термометров поднимутся до +28…+30°С. В начале следующей недели (3–5 августа) установится малооблачная погода без осадков с дневными температурами +23…+24°С и ночными +12°С. Август, наконец, должен принести облегчение от затяжных ливней.