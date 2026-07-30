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НовостиОбщество30 июля 2026 8:14

При пересдаче ЕГЭ 70% рязанских выпускников улучшили результаты

В Рязанской области подвели итоги пересдачи ЕГЭ
Источник:kp.ru
В Рособрнадзоре назвали результаты выпускников Рязанской области по итогам ЕГЭ-2026 выдающимися.

В Рособрнадзоре назвали результаты выпускников Рязанской области по итогам ЕГЭ-2026 выдающимися.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 и 9 июля рязанские выпускники смогли пересдать один предмет по выбору – такой возможностью воспользовались около тысячи одиннадцатиклассников.

Самыми популярными дисциплинами для повторной сдачи стали обществознание, информатика, русский язык и профильная математика. 70% участников смогли улучшить свой результат. Количество стобалльников после пересдачи осталось прежним – 55 максимальных результатов по 10 учебным предметам.

В Рособрнадзоре назвали результаты ЕГЭ-2026 в Рязанской области выдающимися.

Ранее мы писали, что в 2026 году рязанские школьники установили рекорд по числу 100-балльников.