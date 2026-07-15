Упрощение или прорыв? Почему в 2026 году рязанские выпускники переписали статистику ЕГЭ

В Рязанской области более полусотни стобалльных результатов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Основной этап ЕГЭ в 2026 году завершен. В Рязанской области через это испытание прошли более 4,4 тысячи выпускников. Уже известны предварительные итоги, которые иначе как рекордными не назвать. В целом по России зафиксировано 9777 стобалльных результатов (годом ранее – 7769). Рязанская область получила 55 максимальных баллов, четыре из которых – двухсотбалльные. 8–9 июля в регионе прошли пересдачи, поэтому итоговые цифры могут еще увеличиться.

На все 100

Количество стобалльников в Рязанской области год от года менялось, однако в 2026 году произошел резкий скачок. Если в 2024-м было показано 35 максимальных результатов, а в 2025-м – 32, то в 2026-м – 55. Двухсотбалльников ранее были единицы, теперь их четыре – беспрецедентный для области случай.

Количество стобалльных и двухсотбалльных результатов на ЕГЭ в Рязанской области

Изменилась и структура успеха по предметам. В 2025 году основными направлениями успеха стали химия (16 высших результатов), физика (7) и информатика (3). Два человека сдали на высший балл русский язык, два – литературу, по одному – профильную математику и географию. В 2026 году картина выглядит более сбалансированной. Первое место делят «физики» и «химики» – 13 и 12 стобалльников, соответственно. Для физики это исторический максимум. Еще 11 человек получили 100 баллов по профильной математике, 8 – по биологии, 6 – по русскому языку, 2 – по литературе, по одному - по географии, информатике и английскому языку.

Помимо Рязани высшие результаты показали выпускники школ Касимова, Скопина, Рыбного, Ряжска, Новомичуринска, а также Ермишинского, Рязанского, Касимовского, Спасского, Шиловского и Милославского округов.

Отчетливо проявился и «эффект педагога»: сразу несколько ребят подготовлены одним учителем. Так, преподаватель школы №17 Ираида Тулюпа и педагог из Новомичуринской школы №3 Елена Качикина привели к наивысшему результату двух своих учеников. Еще двух подготовила Ирина Егорова. Учитель русского языка и литературы рязанской школы №8 Зинаида Суворова также выпустила двух стобалльников.

Плоды системного подхода

МБОУ «Школа №8» имени Героя РФ Соколова Р.В. среди рекордсменов выглядит убедительно: два стобалльника по русскому языку, один из которых – Мария Антипова – стала еще и 200-балльницей. Директор школы и учитель химии Василий Образцов объясняет успех системой, которая строилась годами.

Василий Образцов со своей ученицей, двухсотбалльницей Марией Антиповой. Девушка решила продолжить семейную династию и стать врачом.

– В нашей школе работает определенная методическая система. За 10-11 класс можно подготовиться и добиться высоких результатов на ЕГЭ... Если ребенок добросовестно готовился к урокам, искал дополнительную информацию, рекомендуемую учителем, обсуждал ее с педагогом, – рассказал он.

При этом руководитель образовательного учреждения реалистично оценивает разницу между поколениями выпускников: «Даже в одной и той же школе каждый год бывают разные по уровню базовых знаний учащиеся. Приходится дифференцированно к ним подходить, выстраивать занятие и стратегию подготовки в целом». Он называет факторы успеха: «Результат на ЕГЭ у каждого ученика зависит от нескольких факторов: во-первых, с учениками, у которых нет цели и мотивации, сложно работать, во-вторых, отсутствие системы и откладывание подготовки на последний момент сказывается не лучшим образом».

Случай Марии Антиповой иллюстрирует эту мысль. Она сдала на 100 баллов химию и русский язык, на 95 – биологию. Девушка с детства увлекалась естественными науками, посещала кружок «Юный химик», а усиленная подготовка к экзамену по химии стартовала с 10-го класса. «Маша – очень мотивированный, усердный, трудолюбивый ученик», – объясняют педагоги. Сама выпускница давно определилась с будущей профессией и решила продолжить династию врачей: мама и бабушка работают в медицине.

«В нашем случае – все сошлось. Трудолюбие и мотивация ученика, отличные знания фундаментальной химии, глубокие знания в области качественного и количественного анализа, полученные в школе, и постоянная помощь родителей», – подводит итог работы Василий Образцов.

Николай Тихонюк мечтает об МФТИ и о ядерной физике.

Второй стобалльник – Николай Тихонюк – также давно определил точную траекторию подготовки. Он набрал 100 баллов по русскому языку, 94 – по профильной математике и 98 – по физике. Его заветная цель – Московский физико-технический институт и ядерная физика.

Споры о сложности и репетиторах

Рекордный рост числа максимальных баллов вызвал в родительской среде закономерный вопрос: не связан ли он с упрощением экзаменационных заданий? Такие предположения, в частности, звучали относительно математики и биологии. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дает иное объяснение: «Учителя и ученики привыкли к требованиям, и это дает свои плоды».

Еще одно расхожее мнение состоит в том, что высокий балл ЕГЭ – это прежде всего результат платных занятий. Репетитор английского языка Мария Романова, например, утверждает: «По моему опыту, среднестатистический школьник сдать ЕГЭ по иностранному языку на высокий балл без дополнительных занятий не сможет».

Однако, как показывает практика, репетитор не всегда обязателен. Николай Тихонюк готовился без репетиторов, используя уроки и самостоятельную работу. Мария Антипова фокусировалась на химии и биологии, а русский язык долгое время считала для себя второстепенным. Решающий вклад в ее результат по этому предмету внесла учитель Зинаида Суворова, которая не только дала фундаментальную подготовку, но и смогла мотивировать ученицу к интенсивной работе.

«Я уверена, что подготовка только по учебным пособиям является недостаточной, поэтому много времени уделяю написанию сочинений. Для этого ученики изучают много дополнительных произведений и пишут сочинения каждую неделю. Также моя задача – вселить в каждого ученика уверенность в удачной сдаче ЕГЭ», – делится учитель русского языка.

Школа создает условия для подготовки к ЕГЭ, но многое зависит от мотивации самих учащихся.

Педагоги школы №8 обращают внимание и на современные форматы. «В последние годы очень продуктивна подготовка с использованием не репетиторства, а онлайн-школ. Недорого, но нужна жесткая дисциплина», – отмечают в школе, отводя родителям функцию контроля и поддержки. При этом Василий Образцов предостерегает от иллюзии легкого успеха: «С каждым годом уровень сложности заданий ЕГЭ меняется. От детей требуются более глубокие знания и широкий кругозор в изучаемых предметах. Останавливаться на достигнутом нельзя».

Средние баллы ЕГЭ по Рязанской области еще подсчитывают и анализируют, итоговые цифры появятся позже. Однако уже сейчас очевидно, что за рекордным количеством стобалльников стоит не один фактор, а их сложная комбинация. Кроме уровня заданий, профессионализма учителей и наличия репетиторов многое зависит от самих ребят – умений учиться, справляться с давлением и преодолевать трудности.