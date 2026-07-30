Аварийное состояние Окского моста в Рязани: трещины, разрушенные профили и сколы на опоре – фото из проектной документации

Наиболее сильно пострадал деформационный шов под опорой №8, в 2025 году его накрыли металлическими щитами. Фото: Минтранс Рязанской области.

В Рязани объявлен тендер на ремонт Окского моста. В ходе обследования сооружения выявлены критические разрушения, требующие немедленного ремонта.

Силовой скол бетона плиты проезжей части над опорой №8. Фото из проектной и рабочей документации ИП Кузнецова Антона Анатольевича.

Над опорой № 8 полностью разрушен модульный деформационный шов – лопнули сварные стыки балочных профилей. Для обеспечения временного проезда его перекрыли стальной пластиной.

Разрушение балочного профиля деформационного шва над опорой №8. Фото из проектной и рабочей документации ИП Кузнецова Антона Анатольевича.

Металлоконструкции шва интенсивно заржавели, траверсы деформированы, а в зоне их крепления зафиксированы силовые сколы бетона плиты проезжей части – арматура обнажена и покрыта коррозией.

Разрушение балки над опорой №8. Фото из проектной и рабочей документации ИП Кузнецова Антона Анатольевича.

По всей длине моста – сеть трещин в асфальтобетоне раскрытием до 20 мм, повсеместные выбоины. Нарушена гидроизоляция, в стойках опор – морозное разрушение защитного слоя с оголением арматуры. Техническое состояние элементов признано неудовлетворительным.

Сколы и трещины в зоне установки короба траверсы на опоре №8. Фото из проектной и рабочей документации ИП Кузнецова Антона Анатольевича.

Подрядчику предстоит разобрать разрушенный шов над опорой №8, восстановить плиту и балки пролетного строения, уложить новый асфальт и гидроизоляцию.

Работы по проекту должны быть закончены до 25 декабря 2026 года. Гарантия на швы и покрытие – 5 лет.