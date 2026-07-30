В Рязани объявлен тендер на ремонт Окского моста стоимостью 12,7 млн рублей

Состояние деформационного шва над опорой №8. Фото из проектной и рабочей документации ИП Кузнецов Антон Анатольевич.

ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» разместило тендер на ремонт старого моста через реку Ока в Рязани. Начальная цена контракта – 12,722 млн рублей. Заявки принимаются до 17 августа 2026 года.

Обследование выявило критические дефекты: модульный деформационный шов поврежден под опорой №8, заржавели сварные швы балочных профилей, есть признаки перегрузки узла крепления и силовые сколы плиты над опорой №8. Также нарушена гидроизоляция, обнажилась и заржавела арматура.

Контрактом предусмотрены разборка металлических конструкций над опорой, устройство новых деформационных швов и восстановление поврежденных участков плиты.

Приступить к работам подрядчик обязан с даты заключения контракта, завершить – не позднее 25 декабря 2026 года.

Особое внимание в документации уделено гарантийным обязательствам: на деформационные швы и верхний слой асфальтобетонного покрытия устанавливается 5-летний срок устранения дефектов.